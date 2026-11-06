i Für EVN-Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten gilt auch heuer eine Abschaltpause im Winter. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Entwarnung Kein Geld für Strom & Gas – Anbieter hat gute Nachricht Für zahlreiche EVN-Kunden in NÖ gilt auch diesen Winter wieder eine besondere Regelung. Betroffen sind Haushalte mit Zahlungsschwierigkeiten. Von Elena Lick 06.11.2026, 20:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine Energierechnung nicht bezahlen kann, muss im kommenden Winter unter bestimmten Voraussetzungen keine Abschaltung befürchten. Nach Gesprächen zwischen AK NÖ-Präsident Markus Wieser und der EVN wurde eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

Der Deal: Von 1. Dezember 2026 bis 15. Februar 2027 werden bei betroffenen Haushalten weder Strom noch Gas oder Nah- und Fernwärme abgeschaltet. Voraussetzung ist, dass die Haushalte von der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG oder der EVN Wärme GmbH beliefert werden und belegbare Zahlungsschwierigkeiten haben.

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Eine ähnliche Vereinbarung gab es bereits im vergangenen Winter.

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Diese Haushalte können zusätzlich Hilfe bekommen

Für armutsgefährdete Haushalte mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich steht außerdem der EVN Energiehilfe Fonds zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Energieversorgung für den täglichen Bedarf gefährdet ist.

Hier bekommen Betroffene Hilfe Caritas: unter der Hotline 05/1776-300 von Montag bis Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr Diakonie: per E-Mail unter [email protected] oder direkt in den Standorten Maximilianstrasse 71; 3100 St. Pölten (Montag, Dienstag und Donnerstag: 08:30 - 11:30 Uhr) bzw. Preinsbacherstraße 14/3; 3300 Amstetten (Dienstag: 9:00 - 11:30 Uhr).

Die Vereinbarung gilt nur für den genannten Zeitraum. Offene Energierechnungen werden dadurch nicht automatisch erlassen.