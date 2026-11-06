E-Bike-Dieb nach vier Monaten endlich gefasst

Im Juli 2026 hatte eine Frau bei der Polizei Anzeige erstattet, nachdem ihr Elektrofahrrad aus der Garage ihres Wohnhauses verschwunden war. Am Tatort fanden die Polizisten ein beschädigtes Fahrradschloss sowie den Sattel des gestohlenen E-Bikes.
Durch die genaue Spurensicherung gelang es den Ermittlern der Kripo Baden-Mödling schließlich, einen 33-jährigen ungarischen Staatsbürger als Verdächtigen auszuforschen.
Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ eine Festnahmeanordnung gegen den Mann. Am 3. November klickten schließlich die Handschellen: Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien kontrollierten den 33-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige anschließend in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.