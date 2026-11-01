i Die Polizei konnte den Fahrraddieb rasch ausforschen. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Einsatz in Wien-Alsergrund Fahrraddieb (23) tappt dank Ortung in die Falle Ein Fahrraddieb (23) schlug zu Halloween in Wien zu, doch der Besitzer konnte sein Rad orten. Die Polizei erwischte ihn samt gestohlenem Fahrrad. Von André Wilding 01.11.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 23-jähriger Mann verständigte am Sonntag den Polizeinotruf. Er soll gegen 00:30 Uhr sein Fahrrad mit einem Fahrradschloss im Bereich der Servitengasse abgestellt und versperrt haben.

Als er eine Stunde später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, war dieses verschwunden. Vor Ort konnte ein beschädigtes Fahrradschloss vorgefunden werden.

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Fahrrad neben Mülltonne

Mittels Ortung konnte der 23-Jährige feststellen, dass sich sein Fahrzeug derzeit vermutlich im Bereich der Boschstraße in Wien-Döbling befindet.

Umgehend begaben sich die alarmierten Beamten zu der Örtlichkeit und konnten im Innenhof eines Gebäudekomplexes, neben einer Mülltonne einen Mann mit einem Fahrrad anhalten.

Der 23-Jährige aus Ungarn zeigte sich zu den Vorwürfen umgehend geständig, das Fahrradschloss beschädigt und anschließend das Fahrrad gestohlen zu haben.

Schlagstock, Sturmhaube, Inbusschlüssel

Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte im Rucksack des Mannes Schmuck, ein Schlagstock, eine Sturmhaube, mehrere Inbusschlüssel, eine Fahrradpumpe sowie eine geringe Menge Suchtmittel vorgefunden werden.

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Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.