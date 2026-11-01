i Die Berufsrettung Wien brachte den Buben in ein Krankenhaus. IMAGO/NurPhoto (Archiv, Symbolbild) Einsatz in Wien-Favoriten Bub (12) zerfetzt sich bei Böller-Unfall seine Hand Schlimmer Unfall in Wien! Ein 12-jähriger Bub verletzte sich am Samstagnachmittag mit einem pyrotechnischen Gegenstand schwer an der Hand. Von André Wilding 01.11.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Moment mit schweren Folgen: In Wien hat sich am Samstagnachmittag ein erst zwölf Jahre alter Bub bei einem Unfall mit Pyrotechnik schwere Verletzungen zugezogen. Der Gegenstand, mit dem das Kind hantierte, ist bisher nicht näher bekannt.

Der Zwölfjährige erlitt schwere Verletzungen an einer Hand und musste ins Spital gebracht werden.

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Rettung bringt Buben ins Krankenhaus

Nach dem Vorfall wurde die Berufsrettung Wien verständigt. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um den verletzten Zwölfjährigen und versorgten ihn zunächst vor Ort.

Anschließend wurde der Bub zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zur Art der Handverletzung liegen derzeit nicht vor.

Mutter war bei Unfall nicht dabei

Auch die Mutter des Kindes war vor Ort. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei befand sie sich allerdings nicht am Unfallort, als sich der Zwölfjährige verletzte.

Wie genau es zu dem Unfall kam und um welchen pyrotechnischen Gegenstand es sich handelte, ist noch unklar.

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Die Polizei führt weitere Erhebungen durch, um die näheren Umstände des Vorfalls zu klären.