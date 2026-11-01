Security (23) sprüht Pfefferspray in Menschenmenge

Vor einem Lokal in der Wiener Leopoldstadt kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 01.15 Uhr zu einem enormen Personenandrang. Als die alarmierten Beamten eintrafen, konnten diese eine große Menschenmenge im Eingangsbereich wahrnehmen.
Die Kontaktaufnahme mit dem Sicherheitspersonal, das sich ebenso beim Eingangsbereich befand, gestaltete sich vorerst schwierig aufgrund des hohen Andrangs.
Als sich die Beamten einen Überblick verschafften, um eventuelle Maßnahmen setzen zu können, kam es plötzlich durch einen der Sicherheitsmitarbeiter des Lokals zur Verwendung eines Pfeffersprays in Richtung der Menschenmenge.
Dadurch wurden mehrere Personen kontaminiert und rund 40 Personen mussten im Anschluss durch die Berufsrettung Wien versorgt werden. Zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige wurden in weiterer Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Ein Beamter wurde durch den Pfefferspray verletzt, er wurde ebenso vor Ort durch die Rettung versorgt, konnte seinen Dienst jedoch weiter fortsetzen. Der 23-jährige Sicherheitsmitarbeiter aus Österreich wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt.