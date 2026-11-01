Vermummte Teenies jagen Automaten in Wien in die Luft

Ein lauter Knall mitten in der Nacht, dann machen sich vier vermummte Gestalten mit ihrer Beute davon.
In Wien-Döbling wurde rund um Halloween ein Automat bei einer Trafik gesprengt. Eine Überwachungskamera hielt die Tat fest. Doch der Vorfall war offenbar kein Einzelfall: Auch in anderen Wiener Bezirken wurden Automaten beschädigt und geplündert.
Besonders auffällig: Der Tatort in Döbling liegt nur wenige hundert Meter von einer Polizeiinspektion entfernt.
Auf Facebook sorgt derzeit ein Überwachungsvideo für Diskussionen. Die Aufnahmen zeigen vier schwarz gekleidete Personen in der Krottenbachstraße auf Höhe des Silvarawegs im 19. Bezirk.
Einer der Verdächtigen hat sich ein weißes Tuch über das Gesicht gezogen. Die Gruppe macht sich an einem Automaten bei einer Trafik zu schaffen, der Snacks, Zigaretten und SNUS anbietet.
Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Unbekannten mit einem Böller hantieren. Nach rund einer Minute und 46 Sekunden kommt es zur Explosion. Das gesamte Video dauert ungefähr fünf Minuten. Die Täter können anschließend mit ihrer Beute flüchten.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr. Nach den vorliegenden Informationen dürfte ein besonders starker Böller verwendet worden sein. Die Wiener Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage.
Der Tatort befindet sich in der Nähe der Polizeiinspektion Börnergasse. Trotzdem gelang den Verdächtigen die Flucht, ohne unmittelbar angehalten zu werden.
Das Überwachungsvideo verbreitete sich in sozialen Netzwerken und löste unter Anrainern zahlreiche Diskussionen aus.
Die Tat in Döbling war nicht der einzige derartige Vorfall rund um Halloween. Wie bekannt wurde, waren bereits vor dem Gruselfest mehrere Automaten in Floridsdorf und der Donaustadt beschädigt und geplündert worden.
In der Halloween-Nacht selbst kam es außerdem zu zwei weiteren Automatensprengungen in Favoriten. Damit wurden allein in Döbling und Favoriten mindestens drei Automaten gesprengt.
Bei den betroffenen Automaten handelt es sich um Verkaufsstellen für Waren wie Zigaretten, SNUS und Snacks.
Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und welchen Wert die gestohlenen Waren haben, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Auch ob dieselben Täter für mehrere Vorfälle verantwortlich sind, ist nicht bekannt.
Während Halloween in Österreich insgesamt vergleichsweise ruhig verlief, hinterließen die Automatensprengungen in mehreren Wiener Bezirken deutliche Spuren. Besonders in Döbling liefert das aufgetauchte Überwachungsvideo nun Aufnahmen der vier mutmaßlichen Täter.