Einsatz in Wien! Erneute Attacke auf Tschick-Automat

Schon wieder ein beschädigter Automat in Wien! In der Nacht auf Samstag kam es in der Krottenbachstraße in Döbling zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Snack- und Zigarettenautomaten. Unbekannte dürften dabei Böller eingesetzt haben.
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Gegen 2.30 Uhr sollen die Täter einen Snack- und Zigarettenautomaten in Wien-Döbling ins Visier genommen haben. Dabei wurde der Automat erheblich beschädigt. Wie die Wiener Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, dürfte der Schaden durch den Einsatz pyrotechnischer Gegenstände entstanden sein.
Bereits in den vergangenen Tagen sorgten ähnliche Vorfälle in Wien für Aufregung. Wie "Heute" berichtete, wurden mehrere Tschickautomaten in Floridsdorf und der Donaustadt durch Böller beschädigt.
Nun kam es auch in Döbling zu einer mutmaßlichen Pyrotechnik-Attacke auf einen Snack- und Zigarettenautomaten. Ob die Fälle miteinander zusammenhängen, ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt.