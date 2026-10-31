Mit 25 Böllern und Spraydose! Polizei stoppt Bub (10)

Brisanter Fund in Wien-Floridsdorf! Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf führten am Donnerstag gegen 15.00 Uhr eine Schwerpunktaktion mit besonderem Augenmerk auf illegale pyrotechnische Gegenstände durch. Im Bereich des Bahnhofs Jedlersdorf wurden sie auf einen zehnjährigen syrischen Staatsbürger aufmerksam.
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Als die Polizisten den Buben auf mögliche Feuerwerkskörper ansprachen, gab dieser sofort zu, solche bei sich zu haben. Ohne zu zögern öffnete er seinen Rucksack.
Was die Beamten darin fanden, hatte es in sich: Neben 25 pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 befand sich auch eine Deodorantspraydose im Rucksack. An dieser war mit Klebeband ein Feuerwerkskörper befestigt worden. Woher der Zehnjährige die Gegenstände hatte, blieb unklar. Laut Polizei machte der Bub dazu lediglich unzusammenhängende Angaben.
Die Beamten konfiszierten sowohl die 25 Feuerwerkskörper als auch die präparierte Spraydose. Der Zehnjährige wurde angezeigt und anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben.