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Am Freitagabend kam es in Meidling zu einem Großeinsatz der Polizei.
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Drogenfund in Wien

Mann (47) bedroht Mitbewohner mit Axt – WEGA rückt an

Ein Mann soll seinen Mitbewohner mit einer Axt bedroht haben. Die Polizei rückte gemeinsam an und entdeckte in der Wohnung auch Suchtmittel.
Von Justine Gull
31.10.2026, 12:02
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Große Aufregung in Wien-Meidling! Ein 47-jähriger Deutscher soll am Freitag seinen Mitbewohner (49) in einer Wohnung mit einer Axt bedroht haben. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei. Neben mehreren Bezirkskräften rückte auch die Sondereinheit WEGA an.

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Gegenüber "Heute" bestätigte eine Pressesprecherin der Wiener Polizei den Einsatz. Zwischen den beiden Männern, die dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen sind, soll es gegen 21.00 Uhr zu der gefährlichen Drohung gekommen sein.

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Der 47-Jährige steht im Verdacht, seinen zwei Jahre älteren Mitbewohner mit einer Axt eingeschüchtert zu haben. Gemeinsam mit der WEGA suchten die alarmierten Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen auf.

Polizei findet Axt und Suchtmittel

Als die Exekutive eintraf, öffnete der 47-Jährige die Wohnungstür und zeigte sich kooperativ. In der Wohnung stießen die Beamten auf eine Axt sowie eine geringe Menge eines weißen Pulvers, bei dem es sich laut Polizei um Suchtmittel handelt. Außerdem wurden Utensilien vorgefunden, die für den Konsum von Drogen verwendet werden.

    Nach einer Einvernahme wurde der 47-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Zudem sprach die Polizei gegen den Mann ein vorläufiges Waffenverbot aus.

    Gul, 31.10.2026, 12:02
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