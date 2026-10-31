Rauchwolke! Wiener Feuerwehr kämpft gegen Autobrand

Feuer-Alarm in der Wiener Donaustadt! Am Freitagabend gegen 18 Uhr stand plötzlich ein Auto in der Julius-Ficker-Straße in Flammen. Das brennende Fahrzeug sorgte mit meterhohen Flammen und einer auffälligen Rauchsäule für ordentlich Aufregung.
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Aus bislang unbekannter Ursache war der Wagen in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte daraufhin mit drei Fahrzeugen an, um das Feuer zu bekämpfen. Unter Atemschutz machten sich die Florianis mit einer Löschleitung an die Arbeit.
Während die Einsatzkräfte gegen die Flammen vorgingen, sorgten das Feuer und der helle Rauch für einen spektakulären Anblick.
Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute ihre Arbeiten beenden und wieder abrücken. Wie es zu dem Fahrzeugbrand kommen konnte, ist derzeit noch unklar.