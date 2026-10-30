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Große Aufregung in Wien-Margareten! Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich der U4-Station Pilgramgasse zu einem Polizeieinsatz.
Große Aufregung in Wien-Margareten! Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich der U4-Station Pilgramgasse zu einem Polizeieinsatz.
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Festnahme in Margareten

Mann randaliert in Wien, droht Beamten mit dem Tod

Nachdem ein Mann am Donnerstagnachmittag vor einer U-Bahn-Station für ordentlich Aufregung gesorgt hat, nahmen ihn die Polizeibeamten fest.
Von Justine Gull
30.10.2026, 13:07
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Große Aufregung in Wien-Margareten! Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich der U4-Station Pilgramgasse zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann soll dort ordentlich randaliert und für Aufsehen gesorgt haben. Schließlich musste die Exekutive anrücken, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

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Wie die Pressetselle der Polizei gegenüber "Heute" erklärt, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Viktor-Christ-Gasse  einen 28-jährigen österreichischen Staatsbürger fest. Der Mann hatte zuvor am Vorplatz der U-Bahnstation Pilgramgasse randaliert und dabei einen Mistkübel und einen Zeitungsständer umgeworfen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    Aufgrund der Randale schmiss ein Sicherheitsdienstmitarbeiter der Wiener Linien den Mann aus einem Bus der Linie 13A aus Sicherheitsgründen hinaus. Da sich der Mann aggressiv verhielt, wurde die Polizei verständigt.

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    Gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann ebenfalls aggressiv und bedrohte sie mit dem Umbringen. Er wurde festgenommen. Bei ihm stellten die Beamten Suchtgiftutensilien sicher.

    Gul, 30.10.2026, 13:07
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