i In der "Ante Gale Soccerschool" in Wien bekamen die Nachwuchstalente besonderen Besuch. Ante Gale Soccerschool Youngsters, Ex-Meister Fußball-Stars überraschen junge Kicker in Wien In Wien-Penzing trainierten mehrere Kids in der "Ante Gale Soccerschool". Drei Youngster und ein Ex-Bundesligameister schauten genau hin. Von Community Heute 30.10.2026, 10:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Augen, strahlende Gesichter und jede Menge Fußball-Begeisterung! In der "Ante Gale Soccerschool" in Wien bekamen die Nachwuchstalente besonderen Besuch: Gleich drei heimische Fußballer schauten beim Training vorbei.

Profis besuchen Wegbegleiter und fußballbegeisterte Kids

Seit über 20 Jahren trainiert Ante Gale fußballbegeisterte Nachwuchskicker in Wien. Für einige von ihnen ging es in die weite Welt hinaus, so etwa für den zweifachen australischen WM-Teilnehmer und Europa-League-Sieger Ajdin Hrustic – "Heute" berichtete.

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Am Kinkplatz in Wien-Penzing waren diese Woche gleich drei namhafte heimische Kicker bei ihrem Wegbegleiter bei einem der Nachwuchstrainings der "Ante Gale Soccerschool" zu Besuch: Austria-Juwel Daniel Nnodim (18) sowie St. Pölten-Kicker Alexandar Borkovic schauten den jungen Kickern auf die Beine.

Fußball-Stars überraschen junge Kicker in Wien i ?

Mit U-19-Nationalspieler Daniel Mahiya durften die Kids am Wiener Kinkplatz auch einen "Rising Star" von Rapid hautnah miterleben. Selbst das Trainerteam von Ante Gale liest sich namhaft, denn: Einer der Trainer heißt Ivan Kardum und spielte in der letzten Meistersaison der Wiener Austria (2012/13) als Tormann.

Strahlende Kinderaugen bei prominentem Besuch

Die Profis standen den begeisterten Kindern Rede und Antwort. Herzerwärmende Fragen richteten die Nachwuchsspieler unter anderem an den einmaligen Meister und zweifachen Cupsieger Alexandar Borkovic (mit Sturm Graz). "Wo hast du mit Fußballspielen begonnen?, "wann wurdest du Meister?" oder "was ist das Wichtigste als Fußballer?" waren nur einige der Fragen.

Solche Begegnungen sind für junge Fußballer etwas ganz Besonderes. Schließlich träumen viele davon, eines Tages selbst als Profi auf dem Rasen zu stehen. Eines ist sicher: Diesen prominenten Besuch werden die Nachwuchskicker der "Ante Gale Soccerschool" wohl nicht so schnell vergessen.