i Die Ratte sorgte für einen Überraschungsmoment. Leserreporter Überraschung in Simmering Halloween-Schock in Wien! Ratte springt aus Kürbis Beim Kürbisschnitzen vermuteten Halloween-Fans zunächst einen gefangenen Vogel. Doch plötzlich sprang eine Ratte aus dem Kürbis. Von Community Heute 29.10.2026, 20:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit haben die Halloween-Fans wohl nicht gerechnet! Eigentlich wollten sie am Montag im Garten in Wien-Simmering gemütlich Kürbisse schnitzen und für gruselige Stimmung sorgen. Doch plötzlich wurde die Halloween-Deko selbst zum Schocker: Aus einem ausgehöhlten Kürbis sprang eine lebendige Ratte!

Als Ilse Pöllmann und Michael Bübl bemerkten, dass sich in einem der Kürbisse etwas bewegte, vermuteten sie zunächst einen gefangenen Vogel. Also wurde kurzerhand die Kamera gezückt.

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"Ratti" sorgt für Mini-Schock

Doch von einem Vogel fehlte jede Spur! "Wir haben Kürbisse aufgestellt und dann passierte der absolute Horror!", schildert "Heute"-Leser Michael. Plötzlich sprang eine Ratte aus dem Kürbis und suchte blitzschnell das Weite. "Wir haben das durch Zufall gefilmt, weil wir glaubten, es ist ein Vogel gefangen. Nix Vogel – Ratte!", erzählt er.

Die tierische Überraschung sorgte bei den Halloween-Fans und Kürbisschnitzern für einen ordentlichen Schreckmoment. Zum Glück blieb es bei einem kleinen Schock. Die flüchtende "Ratti", wie das Tier liebevoll genannt wird, wollte offenbar nur möglichst schnell verschwinden. Verletzt wurde nach den Schilderungen niemand.

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Immerhin sorgte der ungewöhnliche Gast für eine Halloween-Geschichte, die die Beteiligten wohl so schnell nicht vergessen werden.