Bim erfasst E-Bike-Fahrer – Schwerer Unfall in Wien

Schwerer Verkehrsunfall in Wien! Am Mittwochabend wurde ein E-Bike-Fahrer auf der Währinger Straße von einer Straßenbahn erfasst. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Radfahrer. Laut einem Passanten soll es sich bei dem Betroffenen um einen Essenslieferanten gehandelt haben.
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Gegenüber "Heute" bestätigte die Pressestelle der Wiener Linien den Crash. Eine Bim der Linie 41 kollidierte demnach im Bereich Währinger Straße Ecke Währinger Gürtel mit dem Radfahrer. Der Zweirad-Lenker sei auf dem Gleiskörper gefahren, habe dabei offenbar die Straßenbahn übersehen und sei mit dem Fahrzeug kollidiert.
Er wurde leicht verletzt und von den Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt. Die Linien 40 und 41 mussten kurzzeitig abgelenkt geführt werden, nach etwa 20 Minuten wurde der Betrieb wieder aufgenommen.