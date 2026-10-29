i Am Mittwoch kam es in der Währinger Straße zu einem Unfall. Leserreporter Crash in Währing Bim erfasst E-Bike-Fahrer – Schwerer Unfall in Wien Folgenschwerer Unfall in Wien: Am Mittwochabend wurde ein E-Bike-Fahrer auf der Währinger Straße von einer Bim erfasst. Von Justine Gull 29.10.2026, 08:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall in Wien! Am Mittwochabend wurde ein E-Bike-Fahrer auf der Währinger Straße von einer Straßenbahn erfasst. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Radfahrer. Laut einem Passanten soll es sich bei dem Betroffenen um einen Essenslieferanten gehandelt haben.

Gegenüber "Heute" bestätigte die Pressestelle der Wiener Linien den Crash. Eine Bim der Linie 41 kollidierte demnach im Bereich Währinger Straße Ecke Währinger Gürtel mit dem Radfahrer. Der Zweirad-Lenker sei auf dem Gleiskörper gefahren, habe dabei offenbar die Straßenbahn übersehen und sei mit dem Fahrzeug kollidiert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Er wurde leicht verletzt und von den Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt. Die Linien 40 und 41 mussten kurzzeitig abgelenkt geführt werden, nach etwa 20 Minuten wurde der Betrieb wieder aufgenommen.