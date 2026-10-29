i Kurz nach 1 Uhr nachts demolierte ein Tatverdächtiger eine Glasscheibe der Eingangstür gewaltsam und verschaffte sich so Zugang in das Lokal. Leserreporter Ärger in Wien-Meidling Einbrecher stiehlt Fleisch und Geld aus Cevapi-Lokal Ein Wiener Cevapcici-Restaurant fiel in der Nacht auf Mittwoch einem Einbrecher zum Opfer. Dieser machte sich ans Geld – und an Fleisch. Von Community Heute 29.10.2026, 08:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einbruchsdiebstahl in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Meidling! Kurz nach 1 Uhr nachts demolierte ein Tatverdächtiger eine Glasscheibe der Eingangstür gewaltsam und verschaffte sich so Zugang in das Cevapcici-Lokal. Ein "Heute"-Video zeigt den Vorfall.

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Video zeigt Einbruch in Cevapci-Lokal

Wie in dem Video zu sehen ist, brach ein Unbekannter den Eingangsbereich des Lokals "Ferhatovic" in der Steinbauergasse im 12. Bezirk auf und rannte in weiterer Folge in den Kassenbereich. Neben Bargeld soll der Einbrecher auch Fleisch gestohlen haben.

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Für Cevapcici-Boss Senadin Ferhatovic ist dies der zweite Einbruchsdiebstahl in sein Lokal. Im Februar 2023 kam es bereits zu solchen Szenen. Der Wiener mit bosnischen Wurzeln zeigte den Vorfall polizeilich an, stellt im "Heute"-Talk aber klar:

„Seit Jahren ist Ferhatović für einen Grundsatz bekannt: Wer nicht bezahlen kann, darf hier kostenlos essen. Wer hungrig ist, bekommt etwas zu essen. Wer um Hilfe bittet, wird weder gedemütigt noch mit leeren Händen weggeschickt.“ Senadin Ferhatovic Betreiber von "Ferhatovic Austria" in Wien-Meidling

Einbruch unnötig – Wiener lädt zu Gratis-Aktionen ein

Balkan-Spezialitäten verbinden! Gerade deshalb lud Ferhatovic vor dem WM-Quali-Schlager zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina im November zu Hunderten Portionen Cevapcici und Drinks ein.

Auch während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vergangenen Sommer feierte das Wiener Lokal die Teilnahme Bosniens und Österreichs mit Gratis-Cevapcici bei jedem Sieg seiner beiden Heimatländer – "Heute" berichtete.

Für Lokal-Boss Ferhatovic bleibt klar, dass er und sein Team sich von solchen Delikten nicht unterkriegen lassen wollen: "Materieller Besitz kann einem genommen werden, doch Menschlichkeit niemals!"