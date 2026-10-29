Dardan-Fieber in Wien! Fans stehen meterlang Schlange

Großer Andrang in Wien! Rapper Dardan lockte am Donnerstag zahlreiche Fans zu seinem Konzert. Schon vor dem Auftritt bildete sich eine lange Warteschlange vor dem Gasometer. Die Fans wollten sich den Auftritt des Musikers offenbar auf keinen Fall entgehen lassen.
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Zahlreiche Konzertbesucher warteten auf den Einlass und sorgten für ordentlich Betrieb. Die lange Schlange zeigt: Die Vorfreude auf den Auftritt des Rappers war groß. Bereits gegen 19.00 Uhr herrschte reger Andrang – das Konzert startete dann gegen 20.00 Uhr. Für die Fans hieß es zunächst noch warten, bevor sie ihr Idol endlich live auf der Bühne erleben können.
Auch privat läuft es für den Rapper rund! Gemeinsam mit seiner Frau, der Sängerin Hava, verkündete Dardan Anfang des Jahres süße Baby-News.
Besonders emotional zeigte sich der Rapper dabei mit einem Ultraschallbild. Mit einer liebevollen Botschaft an sein ungeborenes Kind machte er deutlich, wie groß die Vorfreude auf den Nachwuchs ist. Für Dardan beginnt damit neben seiner Musikkarriere ein ganz neues Kapitel.