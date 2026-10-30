i Ein Drogendeal in Wien-Meidling ist am Donnerstagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. LPD Wien Cobra-Einsatz in Wien Deal eskaliert! Mann springt mit Kokain aus Fenster Ein Drogendeal lief am Donnerstag im 12. Wiener Bezirk komplett aus dem Ruder. Ein Verdächtiger sprang mit Kokain aus dem Fenster. Von Community Heute 30.10.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Männer sollen am Donnerstag gegen 19.20 Uhr in Wien-Meidling versucht haben, einen Drogenkurier mit einem falschen Geldpaket zu betrügen. Einer der Verdächtigen sprang daraufhin mit den Drogen aus dem Fenster – doch die Cobra war bereits zur Stelle. Gleich sechs Personen wurden bei den insgesamt zwei Einsätzen in Meidling und der Leopoldstadt vorläufig festgenommen.

Drogen statt Geld – Deal läuft völlig aus dem Ruder

Ausgangspunkt war ein geplanter Drogendeal in einer Wohnung in Wien-Meidling. Ein 47-jähriger Slowene, der laut Polizei als Drogenkurier fungierte, traf sich dort mit drei mutmaßlichen Abnehmern im Alter von 25, 28 und 35 Jahren.

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Bei dem Treffen wurden insgesamt rund 2,1 Kilogramm Marihuana und knapp 1,2 Kilogramm Kokain übergeben. Straßenwert: rund 120.000 Euro. Doch die mutmaßlichen Käufer hatten offenbar einen dreisten Plan.

Statt des vereinbarten Bargelds überreichten sie dem Kurier ein Geldpaket, das lediglich den Anschein einer größeren Bargeldsumme erweckte. Im Inneren befanden sich laut Polizei jedoch Plastiktüten. Dann überschlugen sich die Ereignisse.

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Einer der mutmaßlichen Abnehmer sprang mit den Drogen aus dem Fenster der Wohnung und versuchte zu flüchten. Weit kam er allerdings nicht: Beamte des Einsatzkommandos Cobra konnten den Mann anhalten. Alle vier Männer wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Bei dem 35-Jährigen stellten die Ermittler zudem einen vierstelligen Eurobetrag sicher.

Cobra stürmt weitere Wohnung in Leopoldstadt

Doch damit war der Einsatz noch lange nicht vorbei. Noch am selben Abend schlug die Cobra erneut zu – diesmal in der Wiener Leopoldstadt. Dort öffneten die Spezialkräfte gewaltsam die Wohnung eines 36-jährigen Marokkaners, der laut Polizei als Auftraggeber des Drogengeschäfts fungiert haben soll.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten weitere 442 Gramm Kokain sowie 1.150 Euro Bargeld. Der 36-Jährige und eine ebenfalls anwesende 18-jährige Österreicherin wurden vorläufig festgenommen.

Sechs Festnahmen, kiloweise Drogen sichergestellt

Insgesamt stellte die Polizei bei den beiden Einsätzen rund 3,7 Kilogramm Drogen sicher, darunter mehr als 1,6 Kilogramm Kokain.

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Alle sechs festgenommenen Personen befanden sich laut Polizei zuletzt in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen weiter.