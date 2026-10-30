i "Hotel Jugoslavija" füllt bald die Event Aren Vösendorf. Lorenz Rothmüller Nach ausverkaufter Stadthalle Balkan-Wahnsinn in Wien! Kult-Rave ist wieder da Ein beliebter Rave eroberte bereits zweimal die Herzen von Fans der Balkan-Musik. Nun kommt das Mega-Event in die Event Arena Vösendorf. Von Community Heute 30.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Balkan-Beats treffen auf harte Techno-Sounds! Am 7. November verwandelt sich die Event Arena Vösendorf in einen riesigen Dancefloor. Bei der dritten Ausgabe von "Hotel Jugoslavija" sorgen gleich vier Acts für Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden.

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Hype! Millionen Klicks für Turbofolk-Techno

Nach dem Erfolg der vergangenen Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle geht der beliebte "Balkan-Rave" am Samstag, dem 7. November, in die dritte Runde. Virale TikTok-Stars heizen rund 1.200 feiernden Gästen mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Balkan-Nostalgie und elektronischer Clubmusik ein.

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Von 22 Uhr bis 4 Uhr früh wird gefeiert, getanzt und zu den größten Balkan-Hits in neuem Gewand abgeraved. Das Konzept verbindet die musikalischen Erinnerungen an das ehemalige Jugoslawien mit modernen Techno- und House-Beats.

Vier Acts bringen die Menge zum Beben

Für ordentlich Stimmung sorgt ein Line-up mit vier Acts: Redhedii, Carl Haze, Damjan Eltech und MNM stehen an den Turntables und wollen den Gästen eine unvergessliche Partynacht bescheren.

Balkan-Fieber in Wien! Kult-Rave ist wieder zurück i ?

Besonders Redhedii ist in der Jugotechno-Szene kein Unbekannter. Der slowenische DJ hat sich mit seiner Mischung aus Balkan-Klassikern und elektronischen Beats einen Namen gemacht und begeistert damit auch auf Social Media. Seine Clips wurden millionenfach gesehen.

Gemeinsam mit Carl Haze, Damjan Eltech und MNM soll er die Event Arena in einen pulsierenden Balkan-Dancefloor verwandeln.

Nach Stadthallen-Erfolg geht die Party weiter

Bereits die Premiere von "Hotel Jugoslavija" in der Wiener Stadthalle sorgte für großes Interesse und war rasch ausverkauft. Nun soll die dritte Ausgabe an diesen Erfolg anknüpfen.

Dabei steht nicht nur die Musik im Mittelpunkt: "Hotel Jugoslavija" verbindet Generationen und bringt Menschen zusammen, die mit den Hits des ehemaligen Jugoslawiens aufgewachsen sind oder diese gerade erst für sich entdecken.

"Hotel Jugoslavija" – der 3. Balkan-Rave in der Event Arena Vösendorf: Tickets: www.events-tickethead.io

Instagram: instagram.com/6arevents

TikTok: tiktok.com/@6arevents

Am Samstag, dem 7. November, öffnet das "Hotel Jugoslavija" in der Event Arena Vösendorf ab 22 Uhr seine Türen. Gefeiert wird bis 4 Uhr früh.