Startseite Community
Im Zuge einer Halloween-Feier wurde es am Freitag nicht nur gruselig, sondern ernst.
Im Zuge einer Halloween-Feier wurde es am Freitag nicht nur gruselig, sondern ernst.
Leserreporter
Fahrgeschäft bleibt stecken

Halloween-Schreck! Personen in Schwindelhöhe gefangen

Im Familypark im Burgenland kam es kurz vor Halloween zu einem gruseligen Einsatz, mehrere Personen mussten aus einem Fahrgeschäft befreit werden.
Von Community Heute
30.10.2026, 16:10
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Im Zuge einer Halloween-Feier wurde es am Freitag nicht nur gruselig, sondern ernst: Das Fahrgeschäft "Stellarium" im burgenländischen Attraktionspark in St. Margarethen blieb aus bislang ungeklärter Ursache stecken.

Mehrere Personen steckten laut ersten Informationen in mehreren Metern Höhe fest. Mittels zweier Hubarbeitsbühnen mussten die Personen vor Ort befreit werden. "Ein Halloween-Schreck, den sich die Besucher wohl anders vorgestellt hatten!", erklärt ein Leserreporter aus dem Familienpark.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Besucher rasch "gerettet"

Im Familypark findet von 23. Oktober bis 1. November ein Halloween-Special unter dem Titel "Fiesta de los Muertos" statt. Für einige Besucher dürfte es am Freitag aber gruseliger geworden sein als erwartet.

Etwa zeitgleich kam es auch bei der Drachenbahn zu einem kurzfristigen Ausfall. Immerhin: Mitarbeiter brachten die betroffenen Besucher rasch in Sicherheit, verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.

red, Akt. 30.10.2026, 16:26, 30.10.2026, 16:10
Mehr zum Thema
Halloween Bergung Horror

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote