Halloween-Schreck! Personen in Schwindelhöhe gefangen

Im Zuge einer Halloween-Feier wurde es am Freitag nicht nur gruselig, sondern ernst: Das Fahrgeschäft "Stellarium" im burgenländischen Attraktionspark in St. Margarethen blieb aus bislang ungeklärter Ursache stecken.
Mehrere Personen steckten laut ersten Informationen in mehreren Metern Höhe fest. Mittels zweier Hubarbeitsbühnen mussten die Personen vor Ort befreit werden. "Ein Halloween-Schreck, den sich die Besucher wohl anders vorgestellt hatten!", erklärt ein Leserreporter aus dem Familienpark.
Im Familypark findet von 23. Oktober bis 1. November ein Halloween-Special unter dem Titel "Fiesta de los Muertos" statt. Für einige Besucher dürfte es am Freitag aber gruseliger geworden sein als erwartet.
Etwa zeitgleich kam es auch bei der Drachenbahn zu einem kurzfristigen Ausfall. Immerhin: Mitarbeiter brachten die betroffenen Besucher rasch in Sicherheit, verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.