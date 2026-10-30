i Zu dem erschreckenden Vorfall soll es am Montag gegen 2.30 Uhr im Bereich der Arbeitergasse Ecke Reinprechtsdorfer Straße gekommen sein. Leserreporter Wollte Frauen aus Auto holen Messer-Attacke! Taxler flüchtet aus Todesangst ins Auto In der Nacht auf Montag wollte ein Wiener Taxler drei Frauen sicher ans Ziel bringen. Ein Mann attackierte dann Fahrer und Insassen. Von Community Heute 30.10.2026, 17:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock in Wien-Margareten! Ein junger Mann soll in der Nacht auf Montag einen Taxifahrer mit einem großen Messer bedroht und anschließend sämtliche Reifen des Fahrzeugs zerstochen haben. Der Lenker rettete sich laut eigenen Angaben in letzter Sekunde in sein Taxi.

Zu dem erschreckenden Vorfall soll es am Montag gegen 2.30 Uhr im Bereich der Arbeitergasse Ecke Reinprechtsdorfer Straße gekommen sein.

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Frauen sollen austeigen, dann zückt Mann Messer

Der Taxifahrer hatte dort gerade drei junge Frauen als Fahrgäste aufgenommen, als die Situation plötzlich eskalierte. Der junge Mann soll eine Red-Bull-Dose gegen das Taxi geworfen und anschließend auf die Fensterscheibe geschlagen haben. Dabei habe er die Frauen lautstark aufgefordert, aus dem Fahrzeug auszusteigen.

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Als der Taxifahrer losfahren wollte, öffnete eine der Frauen plötzlich die Autotür. Der Lenker setzte daraufhin einen SOS-Notruf ab und stieg aus seinem Fahrzeug. Dann eskalierte die Lage vollends: Der junge Mann soll plötzlich ein großes Messer gezogen haben und auf den Taxifahrer losgegangen sein.

Der Lenker reagierte sofort, flüchtete zurück in sein Taxi und verriegelte die Türen. Doch der Angreifer hörte angeblich nicht auf: Mit dem Messer habe er dann eben sämtliche Reifen des Fahrzeugs zerstochen.

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Taxifahrer hatte große Angst

Für den betroffenen Lenker waren es Minuten voller Angst. Mit seiner Schilderung möchte er auf die Gefahren aufmerksam machen, denen Taxifahrer während ihrer Arbeit ausgesetzt sein können.

Auf Anfrage von "Heute" bestätigte die Pressestelle der Wiener Polizei einen Einsatz. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.