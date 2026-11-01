i Für den jungen Mann klickten die Handschellen. Leserreporter (Symbolbild) Einsatz in Wieden 17-Jähriger verliert seine Geldbörse am Tatort Dumm gelaufen! Zwei Männer raubten einem Geschäftsinhaber Geld. Doch einer verlor bei der Rangelei seine Geldbörse. Die Handschellen klickten. Von André Wilding 01.11.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als der Besitzer eines Geschäftslokals gerade dabei war, die Tageslosung zu zählen, betraten am Samstag gegen 16.45 Uhr zwei unbekannte Männer sein Geschäft. Einer der beiden Unbekannten blieb in der Türe stehen. Der zweite Mann kam auf den 69-jährigen Geschäftsinhaber zu und ergriff das Bargeld.

Geldbörse am Boden

Der Besitzer versuchte den Diebstahl zu verhindern und es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden. Nach kurzer Zeit flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Bargeld im dreistelligen Eurobereich in unbekannte Richtung. Umgehend verständigte das Opfer den Polizeinotruf.

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Noch vor dem Eintreffen der Beamten bemerkte der 69-Jährige eine Geldbörse am Boden des Geschäftslokals.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung durch die Polizisten stellte sich heraus, dass die Geldbörse vermutlich einem der Tatverdächtigen während der Rangelei herausgefallen sein muss.

In Wohnung festgenommen

Umgehend wurde eine Sofortfahndung nach den zwei Tatverdächtigen eingeleitet, welche jedoch negativ verlief.

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Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte ein 17-Jähriger aus Österreich nur wenige Stunden nach der Tat nach Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien an seiner Wohnadresse in Wien-Mariahilf vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde bei dem Vorfall körperlich nicht verletzt.