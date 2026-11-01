Startseite Wien Chronik
Für den jungen Mann klickten die Handschellen.
Für den jungen Mann klickten die Handschellen.
Leserreporter (Symbolbild)
Einsatz in Wieden

17-Jähriger verliert seine Geldbörse am Tatort

Dumm gelaufen! Zwei Männer raubten einem Geschäftsinhaber Geld. Doch einer verlor bei der Rangelei seine Geldbörse. Die Handschellen klickten.
Von André Wilding
01.11.2026, 13:24
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Als der Besitzer eines Geschäftslokals gerade dabei war, die Tageslosung zu zählen, betraten am Samstag gegen 16.45 Uhr zwei unbekannte Männer sein Geschäft. Einer der beiden Unbekannten blieb in der Türe stehen. Der zweite Mann kam auf den 69-jährigen Geschäftsinhaber zu und ergriff das Bargeld.

Geldbörse am Boden

Der Besitzer versuchte den Diebstahl zu verhindern und es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden. Nach kurzer Zeit flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Bargeld im dreistelligen Eurobereich in unbekannte Richtung. Umgehend verständigte das Opfer den Polizeinotruf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Noch vor dem Eintreffen der Beamten bemerkte der 69-Jährige eine Geldbörse am Boden des Geschäftslokals.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung durch die Polizisten stellte sich heraus, dass die Geldbörse vermutlich einem der Tatverdächtigen während der Rangelei herausgefallen sein muss.

Auch interessant

Fahndung in Wien! Polizei jagt diesen Jugendlichen
Bursch von Teenie-Bande ausgeraubt – drei Festnahmen
Brutaler Überfall auf 84-Jährige – Räuber gefasst

In Wohnung festgenommen

Umgehend wurde eine Sofortfahndung nach den zwei Tatverdächtigen eingeleitet, welche jedoch negativ verlief.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte ein 17-Jähriger aus Österreich nur wenige Stunden nach der Tat nach Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien an seiner Wohnadresse in Wien-Mariahilf vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde bei dem Vorfall körperlich nicht verletzt.

wil, 01.11.2026, 13:24
Mehr zum Thema
Raub Festnahme Wieden Polizei Wien

Weiterlesen

Weitere Storys
Tatort Bargeld Österreich Geld
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote