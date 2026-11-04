i Die tierischen Begegnungen sind natürlich auch zu Weihnachten das größte Highlight. ©Gut Aiderbichl Tierisch besinnlich Hier wird Weihnachten zum tierischen Herzensfest Auf Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg beginnt am 13. November eine ganz besondere Adventzeit. Ein Besuch lohnt sich! Von Heute Tierisch 04.11.2026, 08:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn der Duft von frisch gebackenen Bauernkrapfen in der kalten Winterluft liegt, das Lagerfeuer knistert und neugierige Esel, Schafe und Ziegen die Besucher begrüßen, dann ist auf Gut Aiderbichl wieder Weihnachtszeit. Ab dem 13. November verwandelt sich das bekannte Tierschutzgut in Henndorf bei Salzburg in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt, in der vor allem jene im Mittelpunkt stehen, die hier eine zweite Chance auf ein glückliches Leben bekommen haben: die geretteten Tiere.

Eine Weihnachtskrippe auf vier Pfoten und Hufen

Was wäre Weihnachten ohne Ochs und Esel? Auf Gut Aiderbichl gehören sie ebenso dazu wie Schweine, Lamas, Schafe und Ziegen. Die tierischen Bewohner machen das Gut zu einer außergewöhnlichen, lebendigen Weihnachtskulisse. Wer den Tieren besonders nahekommen möchte, darf beim Ponyputzen mithelfen oder sich im gemütlichen Katzenwohnzimmer von schnurrenden Samtpfoten verzaubern lassen.

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Das zauberhafte Gut Aiderbichl ist um die Weihnachtszeit richtig magisch. ©Gut Aiderbichl

Für kleine Tierfreunde ab sechs Jahren gibt es während der Weihnachtsferien außerdem ein besonderes Erlebnis: Beim Junior-Tierpfleger-Programm dürfen Kinder bei der Stallpflege, der Futterzubereitung und beim Versorgen der Ponys mithelfen. Als Erinnerung gibt es sogar eine Urkunde.

Punsch, Lagerfeuer und Weihnachtszauber

Auch abseits der tierischen Begegnungen wird es besinnlich. Mit Blick auf den winterlichen Wallersee laden wärmender Punsch, Glühwein und weihnachtliche Köstlichkeiten zum Verweilen ein. Besonders gemütlich wird es beim Stockbrotbacken am knisternden Lagerfeuer.

Der Weihnachtszauber in Henndorf bei Salzburg beginnt am 13. November 2026 und dauert bis einschließlich 6. Jänner 2027.

Eine neue Attraktion ist die kunstvoll geschnitzte Weihnachtskrippe des Krippenbauers Hans Gangl. Mit ihren liebevollen Details soll sie große und kleine Besucher zum Staunen und Innehalten bringen.

Mit regionalen Köstlichkeiten lassen sich gerne ein paar Stunden verbringen. ©gut Aiderbichl

Sogar der Nikolaus schaut vorbei

Am 3. Dezember sorgen Marc Pircher und Markus Wohlfahrt bei einem Adventkonzert für musikalische Weihnachtsstimmung. Am 6. Dezember stattet der Nikolaus den geretteten Tieren einen Besuch ab und bringt auch für die Gäste kleine Überraschungen mit.

Und wer am Heiligen Abend die Wartezeit aufs Christkind verkürzen möchte, kann zwischen 11 und 15 Uhr in der festlich geschmückten Kapelle zauberhaften Weihnachtsgeschichten lauschen. Das Schönste daran: Zwischen all den Lichtern, Leckereien und Weihnachtsmelodien erinnert Gut Aiderbichl daran, dass Mitgefühl und ein liebevolles Zuhause vielleicht die wertvollsten Geschenke überhaupt sind.