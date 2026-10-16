i Der revitalisierte Dreikanthof liegt nur 100 Meter vom Weinhof entfernt. Foto: Burgenland Tourismus/wearegiving GMBH Kleine leisten Großes im Bgld. Domizil für Wein, Genuss & Erholung Mitten in der idyllischen Weinlandschaft des Südburgenlands liegt "Wein Domizil Zieger" – ein Ort, an dem Ruhe, Natur und Genuss verschmelzen. Von Heute Redaktion 16.10.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Direkt am familiengeführten Weingut der Familie Zieger erleben Sie die Region authentisch und genießen eine Auszeit fernab vom Alltag. Seit 2023 lädt das stilvolle Urlaubsdomizil dazu ein, das Leben inmitten der Weinberge mit allen Sinnen zu genießen.

Der Whirlpool auf der privaten Terrasse verspricht Erholung pur. Foto: Burgenland Tourismus/wearegiving GMBH

Die modern und hochwertig ausgestatteten Apartments verbinden zeitgemäßes Design mit natürlicher Gemütlichkeit. Großzügige Räume, liebevolle Details und eine traumhafte Aussicht auf die sanfte Hügellandschaft schaffen ein Ambiente zum Wohlfühlen und Entspannen. Ob als Paar, mit Freunden oder für eine genussvolle Auszeit – hier finden Sie den idealen Rückzugsort.

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Das Südburgenland von seiner schönsten Seite

Ein Urlaub im "Wein Domizil Zieger" bedeutet mehr als komfortables Wohnen. Entdecken Sie die ausgezeichneten Weine des Weinguts bei einer Verkostung, lernen Sie die Leidenschaft der Winzerfamilie kennen und genießen Sie regionale Spezialitäten in den vielen Buschenschanken der Umgebung.

Rund 30.000 Rebstöcke werden sorgsam gepflegt. Foto: Burgenland Tourismus/wearegiving GMBH

Facts & Figures Im "Wein Domizil Zieger" können Sie sich auf herzliche Gastfreundschaft, erstklassigen Weingenuss und unvergessliche Urlaubsmomente in einer der schönsten Weinregionen Österreichs freuen. Kontakt: Martin Zieger, Altenhof 10, 8385 Neuhaus am Klausenbach, ☎ +43 664 7803 538, [email protected], weinziegartig.at

Die malerische Landschaft lädt zu Wanderungen, Radtouren und genussvollen Entdeckungen entlang der südburgenländischen Weinstraßen ein. Ob entspannte Stunden auf der Terrasse, ein Glas Wein bei Sonnenuntergang oder aktive Tage in der Natur – hier erleben Sie das Südburgenland von seiner schönsten Seite.