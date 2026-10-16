i Rund 1,5 Tonnen weniger Gewicht als viele vergleichbare Modelle. Foto: Peischl Kleine leisten Großes im Bgld. Neue Ladetechnik für Lkw hilft Sprit sparen Peischl Fahrzeugbau: Durch konsequenten Leichtbau wiegt der Auflieger bis zu 1.500 Kilogramm weni­ger als vergleichbare europäi­sche Modelle. Von Heute Redaktion 16.10.2026, 16:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Peischl Fahrzeugbau hat einen besonders leichten Schubboden-Sattelauflieger entwickelt. Durch seitliche Beladetüren kann ein einziges Fahrzeug sowohl Schüttgut als auch Paletten und Stückgut transportieren. Der bewegliche Schubboden erleichtert dabei das Be- und Entladen: Bodenlamellen transportieren die Ladung automatisch im Fahrzeug nach vorne oder hinten.

Durch konsequenten Leichtbau wiegt der Auflieger laut Peischl bis zu 1.500 Kilogramm weniger als vergleichbare europäische Modelle. Dadurch kann bei einer Fahrt mehr Ladung transportiert werden. Bei einer Jahresleistung von 180.000 Kilometern ergibt sich nach Angaben des Unternehmens eine durchschnittliche Dieselersparnis von rund 1.800 Litern.

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Facts & Figures Peischl Fahrzeugbau wurde 1820 als Schmiede und Wagnerei gegründet. Seit den späten 1940er-Jahren fertigt man in Stegersbach Lkw-Aufbauten und Anhänger. Seit 2021 wurden über 250 Fahrzeuge verkauft. Sie sind unter anderem in Österreich, Deutschland, Polen und Italien unterwegs. Info: peischl-fahrzeugbau.at