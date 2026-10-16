i Private Seeterrasse direkt am Wasser: ein Genuss @ Michael Pinzolits Kleine leisten Großes im Bgld. Im "Haus am Pier" dem Alltag entfliehen Hier genießt man die Ruhe des Wassers, spektakuläre Sonnenuntergänge und das Gefühl, dem Alltag für eine Weile ganz zu entfliehen. Von Heute Redaktion 16.10.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Manche Orte sind etwas ganz Besonderes. Das "Haus am Pier" ist einer davon. Direkt am Ufer des Neusiedler Sees gelegen, verbindet dieses außergewöhnliche Ferienhaus modernes Design, exklusiven Wohnkomfort und eine einzigartige Lage zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis. Hier genießen Sie die Ruhe des Wassers, spektakuläre Sonnenuntergänge und das Gefühl, dem Alltag für eine Weile ganz zu entfliehen.

Das stilvoll eingerichtete Haus bietet Platz für bis zu sieben Personen und überzeugt mit großzügigen, lichtdurchfluteten Räumen, einer offenen Wohnküche mit Kamin sowie vier komfortablen Schlafzimmern.

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Sauna mit Seeblick

Große Glasfronten eröffnen einen traumhaften Blick auf den See und schaffen eine Atmosphäre, in der sich Entspannung ganz natürlich einstellt. Eine Sauna mit Seeblick sowie die private Seeterrasse direkt am Wasser machen den Aufenthalt zu einem besonderen Genuss.

Facts & Figures Das "Haus am Pier" schafft mit hochwertiger Ausstattung, stilvoller Architektur und der unvergleichlichen Lage am Wasser den idealen Rahmen für entspannte Urlaubstage im Burgenland. Adresse: Am Pier 11, 7100 Neusiedl am See, ☎ +43 677 643 77310, [email protected], dashausampier.at

Ob Schwimmen, Stand-up-Paddeln, Segeln oder einfach die Sonne auf der Terrasse genießen – die Lage am See bietet beste Voraussetzungen für aktive Urlaubstage und erholsame Stunden. Auch Radfahrer, Naturfreunde und Genießer finden um den Neusiedler See zahlreiche Möglichkeiten, die Region zu entdecken.