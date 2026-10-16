i Auch in den vier Vossen-Outlets gibt es hochwertige Bademäntel und Badtextilien zu kaufen. Foto: Vossen Kleine leisten Großes im Bgld. Absicherung und Entwicklung für den Industriestandort Vossen zählt zu den führenden Frottierwarenherstellern Europas, steht seit 1925 für außergewöhnliche Qualität, Innovation und wunderschöne Farben. Von Heute Redaktion 16.10.2026, 16:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Firma Vossen in Jennersdorf ist ein besonders erfreuliches Beispiel dafür, dass durch gezielte wirtschaftspolitische Maßnahmen bedeutende Industriestandorte langfristig abgesichert und erfolgreich weiterentwickelt werden können.

Der deutsche Mutterkonzern des Unternehmens meldete 1997 Konkurs an, die seinerzeitige Wirtschaftsservice Burgenland AG sprang ein.

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Facts & Figures Vossen zählt zu den führenden Frottierwarenherstellern Europas, steht seit 1925 für außergewöhnliche Qualität, Innovation und wunderschöne Farben. Mit Sitz in Jennersdorf (als Teil der Linz Textil AG) entwickelt und produziert das Unternehmen 95 % seiner Produkte ebendort und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. vossen.com

Schon 2024 wurde dann wieder ein Rekordumsatz von mehr als 40 Millionen Euro erzielt, 2025 feierte das Unternehmen in Jennersdorf mit rund 250 Mitarbeitern sein 100-jähriges Bestehen.