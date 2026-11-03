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"Markus" war dem Menschen sehr zugetan und freute sich über die Besucher.
©Gut Aiderbichl
Tierisch letzte Reise

Abschied bei Sonnenuntergang - Trauer auf Aiderbichl

Elf Jahre durfte Pferderiese "Markus" auf Gut Aiderbichl ein Leben voller Liebe genießen. Nun musste der sanfte Wallach für immer Abschied nehmen.
Von Heute Tierisch
03.11.2026, 10:02
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Auf Gut Aiderbichl in Henndorf (Salzburg) trauert man um einen ganz besonderen Bewohner. Percheron-Wallach "Markus" war 2015 gemeinsam mit seinem Kutschenpartner "Adi" auf den Gnadenhof gekommen. Die beiden mächtigen Kaltblüter hatten jahrelang schwere Arbeit geleistet. Als ihre Beine und Hufe nicht mehr mitspielten, drohte ihnen der Schlachthof. Auf Gut Aiderbichl fanden sie schließlich ein liebevolles Zuhause.

Ein sanfter Riese mit großem Herzen

2021 musste Markus seinen geliebten Freund Adi für immer gehen lassen. Trost fand der sanfte Riese bei seinen Tierpflegern, denen er mit seiner ruhigen, liebevollen Art ans Herz wuchs. Doch auch Markus litt zunehmend unter Arthrose und Hufrehe. Als seine Schmerzen trotz intensiver Betreuung nicht mehr ausreichend gelindert werden konnten, musste die schwere Entscheidung getroffen werden, ihn zu erlösen.

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Wenn "Markus" und "Adi" über die Koppel donnerten, konnte man fast Erschütterungen spüren.
Wenn "Markus" und "Adi" über die Koppel donnerten, konnte man fast Erschütterungen spüren.
©Gut Aiderbichl

Ein letzter Sonnenuntergang

Seinen letzten Abend verbrachte Markus auf seiner geliebten Weide, gemeinsam mit seinem Freund "Mundl". Noch einmal durfte er Bananen, Karotten und Äpfel genießen, bevor er im warmen Licht der untergehenden Sonne friedlich eingeschläfert wurde. Mundl blieb an seiner Seite und durfte Abschied nehmen.

"Nun bist du bei deinem Freund Adi – macht’s gut ihr beiden Jungs!", heißt es im bewegenden Nachruf von Gut Aiderbichl. Gute Reise, lieber Markus. Deine großen Hufspuren bleiben für immer in den Herzen deiner Menschen.

red, Akt. 03.11.2026, 10:06, 03.11.2026, 10:02
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