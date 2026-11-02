i Lio und Mio tun sich mit dem Umzug ins Tierheim noch sehr schwer und sind derzeit beide sehr unsicher. TierQuarTier Wien TierQuarTier Wien Zwei Kater, ein Wunsch: Endlich ankommen dürfen Neues Körbchen gesucht: "HeuteTierisch" stellt regelmäßig herrenlose Haustiere aus dem TierQuarTier Wien vor. Von Heute Tierisch 02.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lio (11) und Mio (5) sind zwei sensible Kater, die im Tierheim noch sehr unsicher sind und gemeinsam ein ruhiges Zuhause suchen. Besonders Lio braucht aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung und seines Bluthochdrucks etwas Unterstützung im Alltag und Menschen, die beiden viel Zeit, Sicherheit und Geborgenheit schenken.

Diese Tiere suchen ein neues Zuhause

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Zahlreiche Tiere suchen täglich ein neues Zuhause. Bis dahin finden sie für gewöhnlich einen Platz in einem Tierheim. Ein solches ist auch das TierQuarTier Wien. Hier finden auf 9.700 Quadratmetern bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und Hunderte Kleintiere vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes in der Süßenbrunner Str. 101 im 22. Bezirk bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie an ein schönes, neues Plätzchen vermittelt werden können.

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Kontakt bei Interesse

Aber Moment, ganz so schnell geht es dann auch wieder nicht, schließlich müssen Tier und Herrchen oder Frauchen sich auch "riechen" können, einmal ganz abgesehen von den Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund dürfen beispielsweise Hunde im Normalfall erst beim zweiten oder dritten Termin aus dem TierQuarTier Wien ausziehen!

Bei konkretem und ernsthaftem Interesse an einem Tier steht das Vergabeteam für Fragen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten (bevorzugt per E-Mail) zur Verfügung:

Hunde: [email protected] oder 01 734 1102 – 115

Katzen: [email protected] oder 01 734 1102 – 116

Kleintiere: [email protected] oder 01 734 1102 – 116