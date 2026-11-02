i Der süße Kerl hatte großes Glück. ©Tierheim Garten Eden, Facebook Tierisch grausam Mit Klebeband entsorgt! Kater hätte sterben können Einfach abgestellt und seinem Schicksal überlassen! In Kärnten wurde ein Kater auf besonders herzlose Weise vor einem Tierheim ausgesetzt. Von Heute Tierisch 02.11.2026, 09:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Manchmal fehlen einem einfach die Worte", zeigen sich die Mitarbeiter des Tierheims Garten Eden in Klagenfurt erschüttert. Was sie am Allerheiligentag (1. November) entdecken mussten, macht nicht nur traurig, sondern auch wütend: Ein bislang unbekannter Mensch hatte einen Kater einfach vor dem Tierheim abgestellt – eingesperrt in einer Transportbox, die lediglich mit einem Stück Karton und Klebeband verschlossen war.

Der kastrierte, aber nicht gechippte Stubentiger war offenbar am Vorabend oder in der Nacht ausgesetzt worden. Doch anstatt in seiner Box auf Hilfe zu warten, gelang es dem verängstigten Tier, sich zu befreien. Der Kater kletterte über den Zaun auf das Tierheimgelände und verschwand zunächst unbemerkt.

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Ein klägliches Miauen

Erst als eine Mitarbeiterin ein klägliches Miauen hörte, nahm die Geschichte eine glückliche Wendung. Sie folgte den verzweifelten Lauten und entdeckte den Kater schließlich unter Paletten, wo er sich versteckt hatte. Das Tier konnte gesichert und in Sicherheit gebracht werden.

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Wie gefährlich die Situation tatsächlich war, wurde den Tierpflegern erst danach bewusst: Wäre der Kater an einer anderen Stelle über den Zaun geklettert, hätte er direkt auf das Hofrudel des Tierheims treffen können. Eine Begegnung, die für den kleinen Ausreißer möglicherweise tödlich geendet hätte.

„Dieser Schatz hatte zum Glück einen Schutzengel, aber Tiere sind keine Gegenstände!“ Tierheim Garten Eden

Wer sein Haustier nicht mehr versorgen könne, solle sich rechtzeitig an eine Tierschutzeinrichtung wenden und eine sichere Übergabe vereinbaren. Denn auch eine Abgabe ist für ein Tier mit Angst, Stress und Verunsicherung verbunden. Einfach ausgesetzt zu werden, verschlimmert die Situation zusätzlich.