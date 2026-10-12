i Auch wenn diese Geschichte gut ausgegangen ist, sollte man genau deshalb auch seine Katze chippen und registrieren lassen! ©iStock, kzenon Tierische Geschichten Deshalb wurde Kater "Tortellini" zweimal adoptiert Monatelang war der geliebter Kater und auch die Hoffnung verschwunden. Ein Besuch im Tierheim brachte die unglaubliche Wende. Von Heute Tierisch 12.10.2026, 09:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten – und manchmal haben diese vier Pfoten, Schnurrhaare und einen ziemlich lustigen Namen. Denn was eine Familie am 2. Oktober 2026 im deutschen Tierheim Bergedorf erlebte, dürfte sie wohl niemals vergessen. Eigentlich wollten die Eltern mit ihren Kindern einer Katze aus dem Tierheim eine zweite Chance schenken. Ihr geliebter Kater "Tortellini" war Monate zuvor spurlos verschwunden. Trotz verzweifelter Suche fehlte von dem Stubentiger jede Spur.

... Kennen wir dich nicht?

Schweren Herzens hatte sich die Familie schließlich entschlossen, einem anderen Vierbeiner ihr Herz zu öffnen. Doch während sie durch das Tierheim ging und die wartenden Katzen betrachtete, blieb sie plötzlich wie angewurzelt vor einem Gehege stehen. Dort saß ein Kater, der ihr nur allzu bekannt vorkam. Es war tatsächlich ihr vermisster "Tortellini"! Nach Monaten voller Ungewissheit standen sie plötzlich wieder vor ihrem geliebten Familienmitglied.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Weißt du schon welche Gemüse- und Obstsorten deine Katze fressen sollte? Klick dich durch:

i ?

Nur wenige Stunden vor neuer Adoption

Das Unglaubliche daran: Tortellini war bereits am 1. Juli als Fundkater im Tierheim aufgenommen worden. Niemand hatte ihn seiner Familie zuordnen können, weshalb er nach monatelangem Warten zur Vermittlung freigegeben wurde. Ein Interessent hatte den Kater sogar erst am Vortag fest reserviert! Nur noch rund 24 Stunden später hätte Tortellini möglicherweise bei einer völlig fremden Familie ein neues Leben begonnen.

Doch das Schicksal hatte offenbar andere Pläne. Ausgerechnet an diesem Tag führte es seine Familie zu ihm zurück. Statt eine neue Katze zu adoptieren, fand sie ihren längst verloren geglaubten Liebling wieder.