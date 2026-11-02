Mann (76) zündet Kerze an – ganzes Wohnhaus evakuiert

Eine brennende Kerze hatte in der Nacht auf Montag in Klagenfurt weitreichende Folgen. Als ein 76-Jähriger das Licht auf seinem Balkon wieder auslöschen wollte, war es bereits zu spät: Die Möbel standen in Flammen. Kurz darauf musste ein ganzes Wohnhaus evakuiert werden.
Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 1.55 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt. Der 76-jährige Mieter hatte zuvor eine Kerze auf seinem Balkon angezündet und diese einige Zeit brennen lassen.
Als er die Kerze schließlich ausmachen wollte, bemerkte er, dass sich bereits ein Feuer ausgebreitet hatte. Die Einrichtung des Balkons stand zu diesem Zeitpunkt schon in Flammen.
Die alarmierte Berufsfeuerwehr rückte zum Einsatzort aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Aus Sicherheitsgründen musste das gesamte Mehrparteienhaus evakuiert werden.
Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Allerdings richteten die Flammen erheblichen Sachschaden an.
Die genauen Umstände des Brandes sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.