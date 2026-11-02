i Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle. Getty Images (Symbolbild) Feuerwehreinsatz in Klagenfurt Mann (76) zündet Kerze an – ganzes Wohnhaus evakuiert Eine Kerze hat in Klagenfurt einen Balkonbrand ausgelöst. Die Feuerwehr musste ein ganzes Mehrparteienhaus evakuieren. Verletzt wurde niemand. Von André Wilding 02.11.2026, 07:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine brennende Kerze hatte in der Nacht auf Montag in Klagenfurt weitreichende Folgen. Als ein 76-Jähriger das Licht auf seinem Balkon wieder auslöschen wollte, war es bereits zu spät: Die Möbel standen in Flammen. Kurz darauf musste ein ganzes Wohnhaus evakuiert werden.

76-Jähriger bemerkt Flammen am Balkon

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 1.55 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt. Der 76-jährige Mieter hatte zuvor eine Kerze auf seinem Balkon angezündet und diese einige Zeit brennen lassen.

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Als er die Kerze schließlich ausmachen wollte, bemerkte er, dass sich bereits ein Feuer ausgebreitet hatte. Die Einrichtung des Balkons stand zu diesem Zeitpunkt schon in Flammen.

Wohnhaus musste evakuiert werden

Die alarmierte Berufsfeuerwehr rückte zum Einsatzort aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Aus Sicherheitsgründen musste das gesamte Mehrparteienhaus evakuiert werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Allerdings richteten die Flammen erheblichen Sachschaden an.

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Die genauen Umstände des Brandes sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.