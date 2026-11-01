i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Polizei ermittelt 24-Jähriger überschlägt sich – Autofahrer rast davon Ein 24-Jähriger wich am Sonntag einem entgegenkommenden Auto in Kärnten aus, überschlug sich und landete am Dach. Der andere Lenker flüchtete. Von André Wilding 01.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau lenkte am 1. November gegen 05.00 Uhr seinen Pkw auf der Drautalstraße in Fahrtrichtung Osten.

Dabei kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen, dessen Lenker zum überwiegenden Teil die Fahrbahn des 24-Jährigen benutzte. Um eine Kollision zu verhindern, musste er nach links ausweichen.

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Dadurch kam der Lenker mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich am Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker konnte sich trotz leichten Verletzungen selbständig aus dem Fahrzeug befreien und die Rettungskräfte verständigen.

Ermittlungen laufen

Der Lenker des zweitbeteiligten, bislang unbekannten Fahrzeuges, setzte sein Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Der Verunfallte wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

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Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Ermittlungen, insbesondere zur Ausforschung des zweitbeteiligten Fahrzeuglenkers, werden geführt.