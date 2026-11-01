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Der Scooter-Fahrer erlitt schwere Verletzungen (Symbolbild).
Der Scooter-Fahrer erlitt schwere Verletzungen (Symbolbild).
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Von Pkw erfasst

Nach Scooter-Unfall – Mann (47) erlitt schwere Wunden

Ein Schutzweg, ein abbiegendes Auto und ein heftiger Aufprall: In Klagenfurt wurde ein 47-jähriger Scooterfahrer schwer am Kopf verletzt.
Von Österreich Heute
01.11.2026, 09:06
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Dramatische Szenen am Freitagabend in Klagenfurt: Gegen 18.45 Uhr war ein 47-jähriger Mann mit seinem Scooter auf dem Gehweg der Villacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich mit der Lueger Straße einen Schutzweg überqueren wollte, passierte es: Ein Auto erfasste den Mann.

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Scooter-Fahrer am Kopf verletzt

Am Steuer saß ein 30-Jähriger, der auf der Villacher Straße in östlicher Richtung unterwegs war und nach links in die Luegerstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Scooterfahrer und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu.

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Notarzt bringt Verletzten ins Klinikum

Der Mann musste noch an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt werden. Anschließend wurde er ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Brisant: Ein Alkomattest ergab, dass der 47-Jährige mittelschwer alkoholisiert war.

red, 01.11.2026, 09:06
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