Nach Scooter-Unfall – Mann (47) erlitt schwere Wunden

Dramatische Szenen am Freitagabend in Klagenfurt: Gegen 18.45 Uhr war ein 47-jähriger Mann mit seinem Scooter auf dem Gehweg der Villacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er im Kreuzungsbereich mit der Lueger Straße einen Schutzweg überqueren wollte, passierte es: Ein Auto erfasste den Mann.
Am Steuer saß ein 30-Jähriger, der auf der Villacher Straße in östlicher Richtung unterwegs war und nach links in die Luegerstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Scooterfahrer und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu.
Der Mann musste noch an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt werden. Anschließend wurde er ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Brisant: Ein Alkomattest ergab, dass der 47-Jährige mittelschwer alkoholisiert war.