i Die 84-Jährige wurde Opfer eines Betrugs. Symbolbild. Getty Images/iStockphoto Mehrere zehntausend Euro weg "Enkelin" ruft an, dann verliert Frau (84) ein Vermögen Eine 84-Jährige aus dem Bezirk St. Veit an der Glan fiel auf dreiste Betrüger herein. Sie verlor Wertgegenstände um mehrere zehntausend Euro. Von Michael Rauhofer-Redl 31.10.2026, 07:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Anruf mit schlimmen Nachrichten, eine angeblich verhaftete Tochter und eine hohe Kaution: Mit einer perfiden Betrugsmasche haben Kriminelle am Freitagabend (30. Oktober) eine 84-jährige Pensionistin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) um ein Vermögen gebracht.

Gegen 18.45 Uhr meldete sich eine unbekannte Frau auf dem Handy der Seniorin und gab sich als deren Enkelin aus. Sie behauptete, die Tochter der 84-Jährigen habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Deshalb befinde sie sich in Haft.

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Falscher Gerichtsmitarbeiter setzt Frau unter Druck

Um die angeblich festgenommene Tochter wieder auf freien Fuß zu bekommen, müsse dringend eine Kaution bezahlt werden. Kurz darauf übernahm ein Mann das Telefonat, der sich als Gerichtsmitarbeiter ausgab. Er kündigte an, dass ein Bote die geforderte Kaution persönlich abholen werde.

Die Betrüger setzten ihr Opfer massiv unter Druck. Während des gesamten Gesprächs wurde die Pensionistin immer wieder aufgefordert, keinesfalls aufzulegen.

Wenig später stand tatsächlich ein unbekannter Mann vor ihrer Haustür. Die 84-Jährige hatte auf Anweisung der Täter bereits mehrere Wertgegenstände in einem Sack vorbereitet und übergab diesen dem Abholer. Der Wert der Beute: mehrere zehntausend Euro!

Anruf bei Enkelin deckt Betrug auf

Erst nachdem die Pensionistin ihre echte Enkelin selbst anrief, flog der Schwindel auf. Die geschockte Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Nun wird nach dem unbekannten Abholer gesucht. Der Mann soll eher klein sein, dunkle Haare und einen dunkleren Teint haben. Er trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose und einen hellen Rucksack.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 059133 - 2120 bei der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan zu melden.

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Polizei warnt vor dreister Betrugsmasche

Die Ermittler warnen eindringlich vor derartigen Schockanrufen. Weder Polizei noch Gerichte verlangen telefonisch eine Kaution oder schicken Boten vorbei, um Bargeld oder Wertgegenstände abzuholen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und die Polizei unter dem Notruf 133 verständigen.