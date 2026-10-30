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Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend.
Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer
Unfall gibt Rätsel auf

Auto kracht gegen Hausmauer – Lenker verschwunden

Ein schwer beschädigtes Auto, aber vom Fahrer keine Spur! Nach einem Unfall in Ferlach sucht die Polizei nach dem verschwundenen Lenker.
Von Österreich Heute
30.10.2026, 10:51
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Rätselhafter Unfall am Donnerstagabend, 29. Oktober, in Görtschach in der Gemeinde Ferlach (Knt.): Gegen 19 Uhr krachte ein Pkw gegen eine Hausmauer. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und schwer beschädigt.

Doch als die Einsatzkräfte eintrafen, fehlte vom Lenker jede Spur. Laut Polizei dürfte er alleine im Auto gewesen sein.

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"Die Suche nach dem Lenker läuft. Er wurde auch zu Hause nicht angetroffen", erklärte Polizeisprecher Matthias Kogelnig am Freitag gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Ob sich der Fahrer bei dem heftigen Aufprall verletzt hat und wie schwer, ist derzeit völlig unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer stand mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen rund eine Stunde lang im Einsatz.

red, 30.10.2026, 10:51
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