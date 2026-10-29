i Die Pflegeeltern müssen sich nun für ihre Taten verantworten. iStock Bis zu 15 Jahre Haft Schläge, kein Essen – Pflegeeltern nun angeklagt Pflegeeltern sollen einen Buben über misshandelt, ihm Essen vorenthalten und ihn tagelang eingesperrt haben. Nun müssen die beiden vor Gericht. Von Österreich Heute 29.10.2026, 16:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen zwei Pflegeeltern in Kärnten: Ein Paar soll seinen Pflegesohn über längere Zeit immer wieder geschlagen und misshandelt haben. Kommenden Dienstag müssen sich die beiden deshalb am Landesgericht Klagenfurt verantworten, berichtet die "Kleine Zeitung".

Laut Verhandlungsspiegel des Gerichts soll der Bub mehrmals pro Woche Gewalt ausgesetzt gewesen sein. Dabei sollen die Erwachsenen nicht nur mit den Händen zugeschlagen, sondern auch Holzbretter, Holzstöcke sowie Messer und Gabeln verwendet haben.

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Stunden- bis tagelang eingesperrt

Doch damit nicht genug: Die Pflegeeltern sollen dem Kind auch Essen vorenthalten und es wiederholt in der Garage eingesperrt haben – teils für mehrere Stunden, teils sogar tagelang.

Am Dienstag muss ein Schöffensenat über den Vorwurf der fortgesetzten Gewaltausübung entscheiden. Im Fall einer Verurteilung drohen den beiden Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft.