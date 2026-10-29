i Am Wörthersee sind immer viele Gäste. iStock/artorn Große Auktion Vom Golfcart bis zum Pizzaofen – Strandbad räumt aus Im Strandbad Maiernigg kommt jetzt alles unter den Hammer! Schnäppchenjäger können bei fast 300 Gegenständen mitbieten. Von Österreich Heute 29.10.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer schon immer ein Golfcart, einen Pizzaofen oder gleich eine ganze Biertischgarnitur haben wollte, sollte jetzt aufpassen! Im Strandbad Maiernigg am Wörthersee wird ordentlich ausgemistet. Nach 19 Jahren muss Pächter Hans Zeppitz seinen Platz räumen. Die Klagenfurter Stadtwerke übernehmen den Betrieb ab 2027 wieder selbst. Das gesamte Inventar wird nun versteigert, berichtet die "Kleine Zeitung".

Golfcart um 800 Euro und jede Menge Krimskrams

Die Auswahl ist bunt: Ein Golfcart gibt es ab einem Mindestgebot von 800 Euro. Wer lieber im Garten werkt, kann auf Schubkarren, Gartengeräte oder Absperrgitter bieten. Auch Tische, Spinde, Regale, Waschmaschine und Sitzgarnituren suchen neue Besitzer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Und wer seine Küche aufrüsten möchte, wird ebenfalls fündig: Pizza- und Gebäcköfen, Gastro-Kühlschränke, Kuchenvitrinen, Gasgriller, Sektkühler und Tellerwärmer stehen zum Verkauf. Und sogar eine Bootsüberdachung ist dabei.

Insgesamt 292 Gegenstände kommen unter den Hammer. Die Online-Auktion läuft noch bis 12. November. Neugierige können die Sachen am 29. Oktober zwischen 12 und 13 Uhr direkt im Strandbad besichtigen. Mitgeboten werden kann online unter auktion.wertsiedler.at.

Die Bilder des Tages i ?

Pächter will trotzdem zurückkommen

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, kam das Aus für Zeppitz überraschend. Die Stadtwerke wollen das Bad modernisieren und unter anderem in Kabinen, Infrastruktur und Gastronomie investieren.

Ganz abgeschlossen hat der Unternehmer mit Maiernigg aber noch nicht. Die Gastronomie wird neu ausgeschrieben – und Zeppitz möchte wieder mitmischen. "Ich habe mich dafür erneut beworben", bestätigt er.

Seine Wasserskischule übersiedelt jedenfalls ans andere Ende des Wörthersees. Künftig bietet er im Kropfitschbad Wassersport und Rundfahrten an.