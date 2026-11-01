i Bei einem Unfall mit drei Autos in Villach wurden acht Menschen verletzt. (Symbolbild) istock Großeinsatz in Villach Acht Verletzte bei Crash – Straße komplett gesperrt Bei einem Unfall mit drei Autos in Villach wurden acht Menschen verletzt. Zwei Fahrzeuge landeten im Straßengraben, die B83 wurde gesperrt. Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 16:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Unfall mit drei Autos hat am Sonntag in Warmbad-Villach einen Großeinsatz ausgelöst. Acht Menschen wurden verletzt, zwei Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Die B83 musste während der Rettungsarbeiten komplett gesperrt werden, wie der ORF berichtet.

Kurz nach 13 Uhr wurden drei Feuerwehren zur Unfallstelle gerufen. Das Rote Kreuz war bereits mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die Verletzten.

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Lenker mit Spezialgerät befreit

Ein Autofahrer saß noch in seinem schwer beschädigten Wagen fest, war jedoch ansprechbar. Um ihn möglichst schonend zu bergen, öffneten die Feuerwehrleute die Fahrerseite mit hydraulischem Rettungsgerät. Anschließend wurde der Mann aus dem Wrack gehoben und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Die sieben weiteren Beteiligten konnten ihre Autos selbstständig verlassen. Sie wurden nach der Erstversorgung mit Rettungswagen ins Klinikum Villach gebracht. Alle acht Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Bundesstraße komplett gesperrt

Während die Einsatzkräfte die Unfallstelle absicherten, wurde ein beteiligtes Hybridauto mithilfe eines Krans geborgen. Ein Abschleppdienst transportierte schließlich alle drei Unfallfahrzeuge ab.

Die B83 blieb für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Rund 40 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen standen im Einsatz.