i Lignano Sabbiadoro (Archivfoto) iStock Tragödie im Italien-Urlaub Österreicher stirbt im Urlaub – nun spricht Witwe (44) Ein Familienausflug nach Italien endete in einer Tragödie: Christian (43) aus Spittal starb völlig unerwartet. Nun spricht seine Witwe Bianca (44). Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sollte ein wunderschöner Familienausflug zum Angeln nach Italien werden, doch am 21. Juli änderte sich für Bianca E. (44) aus Spittal an der Drau (Ktn.) alles. Gemeinsam mit ihrem Mann Christian (43), Sohn Felix (9) war in den ersten Stunden in Lignano eigentlich alles normal. Am Morgen hatte ihr Mann noch das Frühstück für alle vorbereitet.

Doch gegen Mittag fühlte er sich plötzlich sehr müde und wollte sich im Zelt ausruhen. Kurz darauf war er plötzlich tot. Selbst die rasch alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Für die Familie brach folglich eine Welt zusammen. "Ich habe nur noch funktioniert, für Felix", erinnert sie die tapfere Witwe zu Allerheiligen im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung".

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Besonders bewegend war für die Frau die Heimreise ihres toten Mannes. Christian war seit 1999 leidenschaftlicher Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Spittal – und seine Kameraden empfingen seinen Sarg an der italienischen Grenze und begleiteten ihn auf seinem letzten Weg nach Hause. Eine Geste, die Bianca bis heute zu Tränen rührt.

Trauer öffentlich auf Instagram

Drei Monate nach dem Schicksalsschlag versucht Bianca, ihren Alltag neu zu gestalten. Auf Instagram spricht sie auf ihrem Account "mrs_pippilotta82" ganz offen über ihre Trauer. Pippilotta – das war der liebevolle Spitzname, den ihr Mann ihr gegeben hatte. Mit ihren rührenden Beiträgen möchte sie auch anderen Betroffenen Mut machen, schreibt kurze Briefe an ihren Mann, bedankt sich mit liebevoll ausgesuchten Fotos für die gemeinsame Zeit.

Die Bilder des Tages i ?

"Vielleicht bin ich dadurch auch ein kleines Licht für irgendjemanden da draußen", hofft die Witwe. Ende November steht für sie und Sohn Felix ein weiterer emotionaler Schritt bevor: Die Familie zieht in jenes Häuschen in Spittal, das sie noch gemeinsam mit dem Verstorbenen ausgesucht hatte.

Auch eine ursprünglich mit Christian geplante dreiwöchige Camperreise nach Norwegen möchte Bianca bald schon nur mit ihrem Sohn antreten. "Wir versuchen, das weiterzuleben, was uns als Familie ausgemacht hat. Aber Christian wird immer fehlen", so die 44-Jährige.