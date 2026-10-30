i Fußball-Experte und Ex-Kicker Lothar Matthäus. IMAGO/Sportfoto Rudel Kimmich-Papa tot, Kompany Matthäus wird nach Drama-Tagen bei Bayern emotional Die Bayern blicken auf turbulente Tage zurück. Erst verstarb der Vater von Star Joshua Kimmich, dann kam Trainer Vincent Kompany ins Krankenhaus. Von Sport Heute 30.10.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Tage beim FC Bayern! Trainer Vincent Kompany bricht zusammen und muss ins Spital, dazu trauert Joshua Kimmich um seinen verstorbenen Vater. Ausgerechnet vor dem Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund erlebt der deutsche Rekordmeister eine außergewöhnliche Woche. Jetzt meldet sich Bayern-Legende Lothar Matthäus (65) mit emotionalen Worten.

"Wie eine gute Familie, so kenne ich auch den FC Bayern auch schon zu meiner Zeit", erklärt Matthäus am Donnerstag bei einem Sky-Termin. Für den Rekordnationalspieler zeigen sich gerade in schwierigen Momenten die besonderen Qualitäten des Klubs.

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"Rückt noch enger zusammen"

"Das sind Schockmomente, aber der FC Bayern rückt dann noch enger zusammen", betont Matthäus. Besonders beeindruckt zeigt er sich davon, wie die Münchner trotz der Abwesenheit ihres Cheftrainers weitermachen. "Es ist der Cheftrainer nicht dabei, aber es läuft dann eben auch genauso ohne ihn wie mit ihm."

Sportlich ließen sich die Bayern von den Ereignissen nicht aus der Bahn werfen. Am Mittwoch feierte der Rekordmeister im DFB-Pokal einen deutlichen 6:1-Erfolg gegen Magdeburg. Für Matthäus ist das ein Zeichen des Zusammenhalts zwischen Spielern, Trainern, Funktionären und Fans.

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Kehrt Kimmich zurück?

Immerhin gibt es bei Kompany inzwischen eine positive Nachricht. Der 40-Jährige durfte das Krankenhaus am Mittwoch wieder verlassen. Bei ihm wurde eine Hirnhautreizung festgestellt. "Das ist für uns erstmal die größte und schönste Nachricht heute am ganzen Tag", erklärte Sportvorstand Max Eberl nach dem Pokalsieg. Der Trainer soll sich nun zu Hause erholen.

Auch Kimmich erhält vom Verein alle Zeit, die er nach dem Tod seines Vaters benötigt. Ob der deutsche Nationalspieler am Samstag gegen Dortmund zurückkehrt, ist noch offen. Eberl deutete eine mögliche Rückkehr ins Training an. Matthäus ist jedenfalls überzeugt: Gerade in solchen Momenten zeigt sich, was den FC Bayern ausmacht.