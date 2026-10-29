i Die Frauen der Wiener Austria im Champions-League-Duell gegen Juventus Turin. GEPA pictures Champions League Austria-Frauen verpassen Sensation gegen Juve klar Die Frauen der Wiener Austria kassierten die zweite Niederlage in der Champions League. Zu Hause verloren die Veilchen gegen Juventus Turin mit 1:4. Von Sport Heute 29.10.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Abend für die Wiener Austria! Österreichs Double-Siegerinnen mussten sich am Donnerstag in der UEFA Women's Champions League Juventus Turin mit 1:4 geschlagen geben. Vor der Heimrekordkulisse von 4.630 Fans in der Generali Arena rückte der Aufstieg in die K.-o.-Phase damit in weite Ferne.

Die Italienerinnen übernahmen früh die Kontrolle und gingen durch Matilda Pavan (39.) verdient in Führung. Nach der Pause erhöhte Alba Redondo per Elfmeter auf 2:0 (63.).

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Die Austria gab sich nicht auf und verkürzte durch einen Kopfball von Lotta Cordes (78.) auf 1:2. ÖFB-Torfrau Larissa Rusek stand bei Juventus im Tor, musste da hinter sich greifen. Doch die Hoffnung währte nur kurz: Nach einem Fehler von Austria-Torfrau Jasmin Pal traf Kysha Sylla (82.) ins leere Tor. Julia Bartel besorgte in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand.

Nach drei Spielen halten die Wienerinnen damit weiterhin bei nur einem Punkt und warten auf ihren ersten Champions-League-Sieg. Juventus steht mit sechs Zählern deutlich besser da. Die nächste Chance auf Punkte wartet für die Austria am 11. November auswärts bei Benfica Lissabon. Danach folgen die Duelle mit Bayern München und Manchester City.