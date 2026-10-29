i ÖFB-Star David Alaba IMAGO/Xinhua Kapitän fällt aus ÖFB-Schock! Alaba muss dem Nationalteam absagen David Alaba wird dem ÖFB-team in den kommenden Nations-League-Spielen nicht zur Verfügung stehen. Von Sport Heute 29.10.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für das österreichische Nationalteam! ÖFB-Kapitän David Alaba wird bei den kommenden Nations-League-Spielen im November offenbar nicht zur Verfügung stehen. Der 34-Jährige kämpft weiterhin mit Wadenproblemen und will die Länderspielpause für seine vollständige Genesung nutzen.

Wie italienische Sportmedien berichten, verzichtet der Verteidiger von Udinese Calcio auf eine Einberufung für die Duelle gegen Irland am 14. November und Israel am 17. November. Teamchef Ralf Rangnick wird seinen Kader am kommenden Montag bekannt geben.

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Statt mit dem Nationalteam aufzulaufen, soll Alaba in Udine sein Reha-Programm fortsetzen. Der medizinische Stab des italienischen Erstligisten möchte die zweiwöchige Pause nutzen, um den ÖFB-Star wieder vollständig fit zu bekommen.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Ein konkretes Ziel gibt es bereits: Beim Auswärtsspiel gegen den FC Bologna am 22. November soll Alaba wieder auf dem Platz stehen können. Ob der 34-Jährige dann sofort in die Startelf zurückkehrt, ist allerdings noch unklar.

Auch ein Einsatz als Joker gilt als mögliche Variante. Udinese will kein unnötiges Risiko eingehen und die Belastbarkeit der angeschlagenen Wadenmuskulatur in den kommenden Wochen genau beobachten.

Die Verletzung hatte sich Alaba bei der 0:3-Heimniederlage gegen US Lecce zugezogen. Ausgerechnet bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit seinem Wechsel nach Udine musste der ÖFB-Kapitän bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Untersuchungen ergaben anschließend eine Muskelverhärtung in der rechten Wade. Nachdem Alaba bereits die Begegnungen gegen den AC Milan und Parma verpasst hat, wird er voraussichtlich auch beim kommenden Ligaspiel gegen die AS Roma fehlen.

Für Rangnick bedeutet der Ausfall eine weitere personelle Herausforderung. Der Teamchef muss in den entscheidenden Nations-League-Partien ohne seinen Kapitän planen.