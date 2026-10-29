i Marko Arnautovic spricht an die Mannschaft. Screenshot Canal + Worte gehen unter die Haut "Für euch sterben" – Emotionaler Arnautovic nach WM-Aus Marko Arnautovic spricht in einer emotionalen Ansprache nach dem WM-Aus gegen Spanien mit seinen Mitspielern. Von Sport Heute 29.10.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abschied, der unter die Haut geht! Nach fast 18 Jahren, 137 Länderspielen und 49 Toren ist die Karriere von Marko Arnautovic im österreichischen Nationalteam zu Ende. Die Doku "Teamgeist – Unser Weg" zeigt jetzt die emotionalen Szenen nach dem WM-Aus gegen Spanien. Dabei fließen beim ÖFB-Rekordspieler und seinen Teamkollegen zahlreiche Tränen.

Nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Spanien im Sechzehntelfinale herrscht in der österreichischen Kabine bedrückte Stimmung. Teamchef Ralf Rangnick bedankt sich zunächst bei seinen Spielern und seinem Trainerteam. Dann ergreift Arnautovic das Wort.

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Schon nach wenigen Sätzen versagt dem 37-Jährigen die Stimme. "Also Leute, für mich ist das brutal schwer, brutal! Das letzte Mal mit euch. Ihr seids nicht nur meine Teamkameraden, ihr seid für mich Brüder. Ich würde für euch sterben, bei Gott", erklärt der sichtlich bewegte Stürmer.

Besonders schmerzt den ÖFB-Star, dass seine Nationalteam-Karriere mit einer Niederlage endet. "Ich wollte nicht, dass es so endet. Leider. Es haben alle geschrieben: Last Dance, Last Dance. Ich wollte es nicht glauben. Aber leider Gottes: Last Dance heute."

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Anschließend richtet Arnautovic noch einmal aufmunternde Worte an seine Mitspieler. "Ihr werdet immer euren großen Bruder mit euch haben. Egal, wohin ihr geht. Ich werde immer euer großer Bruder sein", verspricht er unter Tränen.

Auch bei seinen Teamkollegen hinterlässt die Rede Spuren. Marcel Sabitzer versteckt sein Gesicht hinter seiner Hand. Nach seinen letzten Worten umarmt Arnautovic jeden einzelnen Spieler. Besonders emotional fällt der Abschied von seinem langjährigen Weggefährten David Alaba aus.

"Ich liebe euch über alles und ich werde euch für immer lieben. Für immer und ewig", beendet Arnautovic seine bewegende Ansprache.

Doch ganz ohne einen typischen Arnautovic-Spruch geht es auch beim Abschied nicht. Nachdem die letzten Umarmungen vorbei sind, versucht der Angreifer, die Stimmung etwas aufzulockern. "Steht's auf jetzt. Kana ist g'storben", ruft er seinen Mitspielern zu.

Damit endet eine außergewöhnliche Karriere im rot-weiß-roten Trikot. Die emotionalen Szenen sind in den letzten Folgen der zweiten Staffel von "Teamgeist – Unser Weg" zu sehen.