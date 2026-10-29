i Fußball-Star Marc Cucurella. IMAGO/NurPhoto "Mache ihn fertig" Harte Ansage! Cucurella will gegen Rivalen boxen Klare Ansage von Marc Cucurella. Der Kult-Fußballer wolle gegen einen Teamkollegen und guten Freund in den Boxring steigen. Von Sport Heute 29.10.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Kampfansage bei der Ballon-d'Or-Gala in London! Real-Madrid-Star Marc Cucurella (28) will gegen einen seiner eigenen Nationalteam-Kollegen in den Boxring steigen. Sein Wunschgegner: Atletico-Madrid-Profi Alex Baena (25). Und der lässt sich nicht lange bitten.

Auslöser ist eine ungewöhnliche Frage von Star-Streamer Ibai Llanos. Der Spanier wollte auf dem roten Teppich von den Fußball-Stars wissen, gegen wen sie bei einem hypothetischen Boxkampf am liebsten antreten würden. Cucurella musste nicht lange überlegen.

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"Ich mache ihn fertig"

"Alex Baena ist mein Freund, aber er bringt das Schlechteste in mir hervor", erklärt der spanische Weltmeister in einem Video der Zeitung "Marca". Dann legt der Verteidiger mit einer selbstbewussten Kampfansage nach: "Ich mache ihn fertig."

Die Antwort seines Nationalteam-Kollegen folgt prompt. Auf Instagram nimmt Baena die Herausforderung an: "Wann immer du willst – Ort, Tag und Uhrzeit." Ob die beiden Spanier tatsächlich einmal die Fußballschuhe gegen Boxhandschuhe tauschen, bleibt allerdings offen.

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Auch andere Fußballgrößen lassen sich auf das Gedankenspiel ein. Real-Star Kylian Mbappe würde gegen Fragesteller Llanos selbst antreten – und ihm sogar den Sieg überlassen. Portugals Legende Luis Figo nennt seinen früheren Mitspieler Ronaldo als Wunschgegner.

Der Brasilianer kontert allerdings sofort. Er trainiere bereits seit längerer Zeit Boxen, während Figo von der Sportart keine Ahnung habe. Für die unterhaltsamste Kampfansage sorgt aber Cucurella – schließlich hat sein Wunschgegner bereits öffentlich zugesagt.