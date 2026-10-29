i Young-Boy-Bern-Trainer Gerardo Seoane. Reuters "Weg noch nicht abgeschlossen" Star-Coach spricht nach Notfall: "Konnte nicht stehen" Trainer Gerardo Seoane erlebte dramatische Tage. Der Schweizer musste als medizinischer Notfall ins Krankenhaus. Nun spricht er darüber. Von Sport Heute 29.10.2026, 06:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Gerardo Seoane! Der ehemalige Trainer in der deutschen Bundesliga und aktuelle Coach der Young Boys Bern musste am vergangenen Wochenende notfallmäßig ins Spital eingeliefert werden. Jetzt spricht der 47-Jährige erstmals über die dramatischen Stunden und seine gesundheitlichen Probleme.

Der Schweizer litt an einer Entzündung des Gleichgewichtsnervs, die heftige Schwindelgefühle und Übelkeit auslöste. "So, dass es mir eigentlich gar nicht mehr möglich gewesen ist, zu stehen", schildert Seoane in einem Interview, das sein Verein veröffentlichte.

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Die plötzlichen Beschwerden hätten bei ihm großen Stress ausgelöst. Schließlich musste der Trainer notfallmäßig ins Spital gebracht werden. Dort konnten die Ärzte die Ursache rasch feststellen. Den 2:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen den FC St. Gallen am Samstag verpasste Seoane deshalb.

"Weg noch nicht abgeschlossen

Inzwischen gibt es zumindest eine erste Entwarnung. Der frühere Coach von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach steht bereits wieder auf dem Trainingsplatz. Die schlimmsten Schwindelgefühle seien nach dem ersten Tag abgeklungen.

Ganz überstanden hat Seoane die Erkrankung allerdings noch nicht. "Ich merke aber natürlich schon, dass die vielen Reize, die Informationsaufnahme eine gewisse Müdigkeit auslösen", erklärt der 47-Jährige. Deshalb müsse er sich weiterhin schonen.

"Der Weg ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin natürlich noch nicht bei 100 Prozent", betont der Trainer. Seoane betreut die Young Boys seit einem Jahr und liegt mit dem Klub aktuell auf Platz zwei der Schweizer Super League.