i Cordes, Pfanner und Pucci auf einer Klub-Vespa zVg Austria in Champions League Austria-Frauen mit Italo-Feeling gegen Juventus Beim Champions-League-Hit gegen Juventus setzt die Wiener Austria auf zwei Italienerinnen. "Heute" fragt bei Legionärin Chiara Pucci nach. Von Sport Heute 29.10.2026, 06:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Freud und Leid bei der Austria! Während die Männer derzeit von Pleite zu Pleite schlittern, sorgen die Frauen in Europa für Aufsehen. Beim 1:1 gegen Inter Mailand fehlten zuletzt nur ein paar Sekunden zum ersten Sieg in der Champions League. Den soll es heute am dritten Spieltag daheim gegen Juventus Turin geben.

"Wir freuen uns extrem auf Juve. Wir wissen, welche Qualität sie haben, wissen aber auch, was wir können", sagt Chiara Pucci, neben Elisa Pfattner eine von zwei Austria-Italienerinnen, zu "Heute".

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Die Kapitäninnen der Frauen-Bundesliga-Vereine i ?

Für Pucci wird es ein ganz besonderes Match: "Als Italienerin weiß ich ganz genau, wie sich italienische Teams vor solchen Spielen taktisch, aber auch mental einstellen. Nach dem Chelsea-Spiel haben wir, glaube ich, schon Mut bekommen und das Gefühl entwickelt, dass wir in der Champions League nicht immer nur die sein müssen, die hinterherlaufen."

Was der Austria Zuversicht gibt? "Das Inter-Mailand-Spiel ist natürlich schade, weil wir das späte Gegentor bekommen haben. Ich glaube, es wäre schon eine schöne Sensation für uns gewesen, das Spiel für uns zu entscheiden. Mit diesem Gefühl gehen wir auch in das Juventus-Spiel: Wir respektieren den Gegner sehr, wissen aber auch, was wir können und vor allem, was wir erreichen wollen."

Beflügelt werden Pucci und Co. vom italienischen Kultroller Vespa. Die "Veilchen" fahren seit Sommer auf der Primavera ab. "Wir genießen es, damit durch Wien zu cruisen", lacht sie. "Der Sommer war natürlich sehr italienisch mit der Vespa und hatte einfach einen wirklich tollen italienischen Flair und wir haben mit der Vespa schon sehr viele tolle Erlebnisse gehabt."

Der Champions-League-Hit Austria gegen Juve startet am Donnerstag um 18.30 Uhr. Sky überträgt das Spiel live.