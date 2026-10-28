i Wacker Innsbruck und die WSG Tirol treffen im ÖFB-Cup-Achtelfinale aufeinander. GEPA pictures In der Verlängerung ORF steigt plötzlich aus Cup-Liveübertragung aus Fußball-Festspiele im ÖFB-Cup, aber der ORF schaltete einfach weg. In der Verlängerung des Tirol-Derbys stieg ORF1 plötzlich aus der Übertragung aus. Von Sport Heute 28.10.2026, 20:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fußball-Kracher im Achtelfinale des ÖFB-Cups. Wacker Innsbruck empfing am ausverkauften Tivoli den Rivalen WSG Tirol. Gut 16.000 Fans fieberten in der Arena mit, als die Partie beim Stand von 1:1 in die Verlängerung ging, der Zweitligist aus Innsbruck gegen die Wattener an der Sensation schnupperte.

Zigtausende Fußballfans verfolgten die Partie live in ORF1 mit. Bis mitten in der Verlängerung der öffentlich-rechtliche TV-Sender plötzlich aus der Liveübertragung ausstieg.

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ORF1 stoppt ÖFB-Cup-Übertragung

Nach genau 100 gespielten Minuten in der Verlängerung beendete der Sender nämlich die Liveübertragung. Kommentator Andreas Thonhauser hatte dies zuvor bereits angekündigt und erklärt, man solle auf den Spartensender ORF Sport Plus umschalten.

Tausende Fußballfans mussten also die Fernbedienung in die Hand nehmen, umschalten. Und verpassten trotzdem einige Augenblicke der Fußball-Liveübertragung. Denn auf ORF Sport+ lief zunächst noch die Sendung Sport 20. Erst mit Beginn der 102. Spielminute stieg der Sport-Spartensender dann wieder in die Liveübertragung ein.

Immerhin: Die Fans vor den TV-Bildschirmen hatten keinen entscheidenden Treffer verpasst.

Und ORF1? Dort lief minutenlang Werbung. Bis mit 20.15 Uhr dann die Dokumentation "Schwieriges Nebeneinander: Islam in Österreich" um 20.15 Uhr begann.