i Red Bull Salzburg mit einem knappen Sieg gegen Schwarz-Weiß Bregenz. GEPA pictures ÖFB-Cup Salzburg mit Zittersieg gegen Zweitliga-Klub weiter Großes Aufatmen bei Red Bull Salzburg. Die Mozartstädter zitterten sich mit einem 3:2-Erfolg gegen Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz weiter. Von Sport Heute 28.10.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die an neun Positionen veränderte Salzburger Startelf ohne Kapitän Haris Tabakovic hatte eigentlich für den Blitzstart gesorgt. Schon in der zweiten Minute hatte Karim Konate die Bullen in Front gebracht. Yorbe Vertessen verpasste zunächst noch den zweiten Treffer, sein Kopfball landete an der Stange (24.). So erlebten die Bullen nach gut einer halben Stunde die kalte Dusche. Genta Omotehara stellte auf 1:1, stand bei einem Stanglpass goldrichtig (33.).

Die Bullen wackelten gegen den Zweitliga-Elften. Noch vor der Pause brachte Vertessen die Mozartstädter aber wieder in Führung (43.), schloss ins kurze Eck ab. Mit dem zwischenzeitlichen 3:1 durch Stefan Lainer schienen sich die Salzburger ein wenig Luft verschafft zu haben (56.), ehe Bregenz-Kicker Mateus Cecchini in der 59. Minute auf 2:3 verkürzte. Kapitän William Rodrigues hatte sogar per Volley nach einem Corner die Ausgleichschance (70.), verzog nur knapp. Salzburg musste zittern. Auch, weil Star Tabakovic in der 79. Minute vergab, brachte den knappen Sieg aber über die Zeit und schaffte es ins ÖFB-Cup-Viertelfinale.

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Das Achtelfinale des ÖFB-Cups wird am Donnerstag abgeschlossen.