i Der LASK bejubelt den Aufstieg ins ÖFB-Cup-Viertelfinale. GEPA pictures Spektakel-Sieg 5:4! LASK mit Drama-Aufstieg gegen Rivale Ried Titelverteidiger LASK steht im ÖFB-Cup-Viertelfinale. Die Stahlstädter setzten sich gegen den Rivalen Ried nach Verlängerung mit 5:4 durch. Von Sport Heute 28.10.2026, 23:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Matchwinner für die Oberösterreicher waren Moses Usor, der den Doublegewinner der letzten Saison in der 111. Minute mit 4:3 in Front schoss und Samuel Adeniran, der das 5:3 nachlegte (120.) Philipp Pomer verkürzte noch einmal spät (120+2.).

Davor hatten die Innviertler den LASK am Rande des Ausscheidens, beförderte Xavier Mbuyamba die Stahlstädter erst in der Nachspielzeit mit dem 3:3-Ausgleich in die Verlängerung (90+2.). Yusuf Maart (37., 76.) und Isaac Kiese Thelin (47.) hatten Ried mit 2:0 und 3:1 in Front geschossen, Joao Tornich (51.) und Robert Ljubicic (84.) für die Elf von Didi Kühbauer getroffen.

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Die Auslosung des Cup-Viertelfinals folgt am Sonntag.

Packendes Oberösterreich-Duell

In Linz machte Österreichs Double-Gewinner der vergangenen Saison vom Anpfiff an Druck. Der vermeintliche Führungstreffer durch Daniel Elfadli zählte in der 19. Minute aber nicht, weil der Ball in der Entstehung bereits im Torout war. Krystof Danek kam in der 24. Minute nicht ideal zum Abschluss und setzte den Ball in der 30. Minute nur um Zentimeter am linken Eck vorbei. Star-Stürmer Sasa Kalajdzic brachte danach zu wenig Druck auf den Kopfball (31.).

Die Innviertler konterten derweil und gingen gegen den Spielverlauf in der 37. Minute in Führung. Der schön freigespielte Martin Rasner behielt im Linzer Strafraum die Übersicht, legte in den Rückraum ab, wo Maart unbedrängt stand – 1:0.

Nach dem Seitenwechsel wurde es turbulent. Denn erst legten die Innviertler durch Kiese Thelin das 2:0 nach (47.), der Schwede verwertete eine Flanke von Stefan Schwab. Allerdings könnte der Ex-Rapid-Kapitän hauchdünn im Abseits gewesen sein. Dann folgte die schnelle Antwort der Linzer durch Tornich in der 51. Minute per Kopf – 1:2. Kasper Jörgensen prüfte Ried-Keeper Andreas Leitner (63.), dann kullerte der Kopfball von Dejan Ljubicic am langen Eck vorbei (68.), verzog auch Moses Usor (70.).

Genau in die größte Druckphase der Linzer hinein gelang den Riedern der nächste Treffer. Wieder hatte Schwab seine Füße im Spiel, flankte auf Maart, der zum Kopfball hochstieg – 3:1 (76.). Ljubicic verkürzte in der 85. Minute noch einmal auf 2:3, drückte einen Abpraller per Kopf über die Linie. Zuvor hatte Miguel Freckleton nur die Latte getroffen. Der Double-Gewinner warf danach alles nach vor, drückte auf den Ausgleich. Und der gelang Mbuyamba dann mit einem Kracher aus 22 Metern (90+2.). So ging es in die Verlängerung. In der es Sascha Horvath versuchte (103.), auf der Gegenseite Ante Bajic den Ball nicht an LASK-Keeper Lukas Jungwirth vorbeibrachte. Bis Usor per Schlenzer zum 4:3 traf (111.), Adeniran den Konter zum 5:3 abschloss (120.). Pomers später Treffer half da nichts mehr (120+2.).