i Marko Arnautovic jubelt. IMAGO Zuletzt am Abstellgleis Doppelpack! Arnautovic als Matchwinner für Roter Stern Marko Arnautovic trifft im serbischen Cup beim 5:1-Sieg von Roter Stern Belgrad gegen Jedinstvo doppelt. Von Sport Heute 29.10.2026, 07:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marko Arnautovic zeigt wieder auf! Der ÖFB-Star glänzte beim deutlichen 5:1-Erfolg von Roter Stern Belgrad gegen Außenseiter Jedinstvo im serbischen Cup mit einem Doppelpack. Damit lieferte der 37-Jährige ein starkes Argument für mehr Einsatzzeit.

Unter Trainer Albert Riera hatte Arnautovic zuletzt keinen leichten Stand. Der Spanier setzte nicht immer auf den ÖFB-Routinier, ließ ihn unter anderem im Europacup auf der Ersatzbank schmoren. Im Cup durfte der Angreifer nun wieder von Beginn an ran und nutzte seine Chance eindrucksvoll.

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In der 49. Minute schlug Arnautovic erstmals zu und durfte über seinen ersten Treffer des Abends jubeln. Nur 18 Minuten später legte der Österreicher nach und schnürte mit seinem Tor in der 67. Minute den Doppelpack.

Nach 73 Minuten war der Arbeitstag für den Stürmer schließlich beendet. Arnautovic wurde nach seiner starken Vorstellung ausgewechselt.

Auch ein zweiter Österreicher kam beim deutlichen Cup-Erfolg zum Einsatz. Muhammed Cham wurde in der 62. Minute eingewechselt und durfte ebenfalls am souveränen Sieg mitwirken.